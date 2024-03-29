Швеция продолжает изучать возможность поставок Украине боевых самолетов Gripen, сообщил глава Минобороны страны Пол Йонсон украинскому изданию The Kyiv Independent. Он напомнил, что королевство является частью «коалиции истребителей», в которую вошли США и другие союзники Киева, согласившиеся совместными усилиями обеспечить ВСУ современной боевой авиацией, и призвал Евросоюз «усилить» военную поддержку Украины с целью компенсировать помощь, которую приостановил Вашингтон.
Обсуждения продолжаются, и они проходят в рамках «коалиции истребителей», — отметил Йонсон.
Ранее сообщалось, что правительство Швеции собирается поручить Минобороны страны рассмотреть условия для передачи ВСУ истребителей Gripen. Кроме того, кабмин намерен получить информацию о том, как передача повлияет на обороноспособность и как быстро страна получит новые самолеты в качестве компенсации.
Военный эксперт Владимир Прохватилов отметил, что Gripen считается «истребителем для бедных» из-за простоты функционала, низкой цены, отсутствия продвинутых элементов. Он предположил, что решение шведского правительства о поставке таких самолетов Киеву связано с желанием списать старую технику и получить более современную, в частности американские истребители F-35.