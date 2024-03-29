В Швеции обсуждают поставки Украине истребителей Gripen Kyiv Independent: в Швеции изучат возможность поставки ВСУ истребителей Gripen

Фото: Matti Matikainen/Global Look Press

Швеция продолжает изучать возможность поставок Украине боевых самолетов Gripen, сообщил глава Минобороны страны Пол Йонсон украинскому изданию The Kyiv Independent. Он напомнил, что королевство является частью «коалиции истребителей», в которую вошли США и другие союзники Киева, согласившиеся совместными усилиями обеспечить ВСУ современной боевой авиацией, и призвал Евросоюз «усилить» военную поддержку Украины с целью компенсировать помощь, которую приостановил Вашингтон.

Обсуждения продолжаются, и они проходят в рамках «коалиции истребителей», — отметил Йонсон.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции собирается поручить Минобороны страны рассмотреть условия для передачи ВСУ истребителей Gripen. Кроме того, кабмин намерен получить информацию о том, как передача повлияет на обороноспособность и как быстро страна получит новые самолеты в качестве компенсации.

Военный эксперт Владимир Прохватилов отметил, что Gripen считается «истребителем для бедных» из-за простоты функционала, низкой цены, отсутствия продвинутых элементов. Он предположил, что решение шведского правительства о поставке таких самолетов Киеву связано с желанием списать старую технику и получить более современную, в частности американские истребители F-35.