«Истребитель для бедных»: военэксперт о поставках самолетов Gripen ВСУ Военэксперт Прохватилов: Швеция решила поставить ВСУ «истребители для бедных»

Фото: Matti Matikainen/Global Look Press

Истребитель Gripen

Швеция решила поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) самолеты-истребители Gripen. Комментируя ситуацию Lenta.ru, эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов отметил, что данная техника считается «истребителями для бедных» из-за простоты функционала, низкой цены, отсутствия продвинутых элементов.

Истребители Gripen называют «истребителями для бедных». Они очень легкие, простые, ничего нового там нет ни в двигателях, ни в системах управлениях огнем, ни в ракетном вооружении. Все эти страны собирают для Украины оружие «с миру по нитке», — пояснил эксперт.

Он предположил, что такое решение шведского правительства связано с желанием списать старую технику и получить более современную. Так, после поставки истребителей Gripen в рамках стратегии военно-стратегического сотрудничества с США Швеция просто закупит новые самолеты F-35, заключил Прохватилов.

Ранее стало известно, что правительство Швеции собирается поручить Минобороны страны рассмотреть условия для передачи ВСУ истребителей Gripen. Также правительство намерено получить информацию о том, как передача повлияет на обороноспособность и как быстро страна получит новые самолеты в качестве компенсации.