«Должны были помочь Украине еще вчера»: Зеленский упрекнул власти США Зеленский: США должны были помочь Украине еще вчера

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Владимир Зеленский

Законодатели Соединенных Штатов, которые задерживают финансирование Киеву, должны быть помочь Украине еще вчера, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью каналу CBS. По его словам, в настоящее время Киев хочет сосредоточиться на Конгрессе США, чтобы они поняли, насколько Украина нуждается в военной помощи.

Они должны были помочь Украине еще вчера. Мне нечего добавить. Это угроза для всего мира, — сказал Зеленский.

Он также высказался о предстоящих выборах президента США, которые пройдут осенью 2024 года. Как подчеркнул Зеленский, кто бы ни стал новым американским лидером, он будет надеяться, что поддержка Вашингтона Киеву не изменится.

Ранее Зеленский позвонил спикеру палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону и попросил финансирования. Он также рассказал американскому политику об обстановке в зоне боевых действий и добавил, что быстрое одобрение помощи критически важно.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Зеленский пугает Запад воссозданием Советского Союза ради получения финансирования. По его мнению, украинскому президенту безразлична судьба народа. Член Совфеда считает, что Зеленскому нужен конфликт и интерес со стороны западных стран, поэтому он «нагоняет страсти».