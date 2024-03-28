«Критически важно»: Зеленский попросил помощи в Конгрессе США Зеленский попросил помощи у спикера палаты представителей Конгресса США

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил спикеру палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону и попросил финансирования. При этом глава государства рассказал ему об обстановке в зоне боевых действий и добавил, что быстрое одобрение помощи критически важно.

Быстрое одобрение конгрессом помощи для Украины критически важно. Мы отдаем себе отчет, что в палате представителей есть разные позиции относительно того, как это сделать, — цитирует Зеленского его офис.

Ранее сообщалось, что США в лице министра обороны Ллойда Остина попытаются убедить союзников в Европе, что Вашингтон намерен и далее выступать на стороне Украины, несмотря на фактическое отсутствие денег на поддержку Киева. По данным агентства, у США практически закончились средства на финансирование Украины, при этом в ближайшей перспективе слишком мало признаков того, что деньги на эту цель появятся. Отмечалось, что в правительстве США так и не согласовали новый проект о выделении $60 млрд на нужды Украины, документ «застрял» в конгрессе, хотя Белый дом не раз пытался продвинуть его.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что нечестно со стороны США требовать, чтобы Украина брала кредиты на покупку вооружений. Так он оценил предложение сенатора Линдси Грэма вместо дармовой помощи Киеву давать ему беспроцентные кредиты.