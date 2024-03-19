США хотят убедить союзников в поддержке Украины, не имея на это денег Reuters: у США нет денег на Украину, чтобы убедить союзников в поддержке Киева

Фото: army.mil

США в лице министра обороны Ллойда Остина попытаются убедить союзников в Европе, что Вашингтон намерен и далее выступать на стороне Украины, несмотря на фактическое отсутствие денег на поддержку Киева, сообщает Reuters. По данным агентства, у США практически закончились средства на финансирование Украины, при этом в ближайшей перспективе слишком мало признаков того, что деньги на эту цель появятся.

Издание напоминает, что в правительстве США так и не согласовали новый проект о выделении $60 млрд на нужды Украины, документ «застрял» в конгрессе, хотя Белый дом не раз пытался продвинуть его. Поэтому Остину, который возглавит встречу с союзниками в Германии на авиабазе Рамштайн, придется добиваться расположения Европы и доказывать намерение Вашингтона и далее поддерживать Киев при отсутствии конкретных финансовых действий.

Я думаю, что наши союзники прекрасно осведомлены о нашей финансовой ситуации, а украинцы — больше, чем кто-либо другой, из-за нехватки средств, которая возникает из-за того, что мы не в состоянии их поставлять, — цитирует агентство слова неназванного высокопоставленного чиновника США.

Ранее сенатор США Линдси Грэм посоветовал украинцам не оглядываться на помощь США и идти в армию «бороться за себя» в любом возрасте. Сенатор подчеркивал, что не может поверить в призывной возраст в 27 лет.