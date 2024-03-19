Сенатор Грэм потребовал от украинцев всех возрастов служить в составе ВСУ

Фото: Us Embassy Israel/U.S State/Keystone Press Agency/Global Look Press

Линдси Грэм

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что украинцы должны служить в ВСУ в любом возрасте, пишет Washington Post. Он также посоветовал им не оглядываться на помощь США и идти в армию «бороться за себя». Грэм подчеркнул, что не может поверить в призывной возраст в 27 лет.

Я надеюсь, что те, кто годятся для службы в украинской армии, пойдут [в нее]. Не могу поверить, что она с 27 [лет]... Вы должны служить, и не с 25 или 27 лет, — цитирует сенатора издание.

Грэм отметил, что Киеву нужно больше людей в строю и призвал украинских депутатов как можно скорее ужесточить закон о мобилизации. Соответствующий проект правительство президента страны Владимира Зеленского внесло в парламент в конце 2023 года. В документе предлагалось, в том числе, отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет.

Законопроект на Украине стал крайне непопулярным и был отправлен на доработку. Даже его второй вариант раскритиковали в украинском объединении «Европейская бизнес-ассоциация», а глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала его неприемлемым из-за антиконституционных норм, которые он содержит.

В конце февраля Линдси Грэм заявил, что в 2024 году Россия столкнется с «неблагоприятной ситуацией», так как Украина получит больше помощи и вооружения от Запада. Таким образом он отреагировал на свое включение в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.