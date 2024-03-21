«Нечестная история»: Климкин о предложении Украине воевать в кредит Климкину не понравилось предложение США Украине воевать за кредитные деньги

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Павел Климкин

Нечестно со стороны США требовать, чтобы Украина брала кредиты на покупку вооружений, заявил в эфире телеканала NTA бывший глава МИД республики Павел Климкин. Так он оценил предложение сенатора Линдси Грэма вместо дармовой помощи Киеву давать ему беспроцентные кредиты.

Я считaю, что требовaть от Укрaины воевaть зa кaкие-то кредитные деньги — это непрaвильно. Нечестнaя история, — посетовал Климкин.

Он подчеркнул, что Киев сейчас отстаивает фундаментальные американские интересы по ослаблению Москвы. По мнению Климкина, эта история имеет для США определенные ставки, для них это ценностный и стратегический вопрос и принуждать Украину к получению помощи в виде займов нельзя.

На днях Линдси Грэм заявил, что украинцы должны служить в ВСУ в любом возрасте. По его мнению, призывной предел нужно опустить ниже 25 лет. Он также посоветовал им не оглядываться на помощь США и идти в армию «бороться за себя». Грэм отметил, что Киеву нужно больше людей в строю и призвал украинских депутатов как можно скорее ужесточить закон о мобилизации.

В конце февраля Линдси Грэм посулил России «неприятную ситуацию», с которой она столкнется, так как Украина получит больше помощи и вооружения от Запада.