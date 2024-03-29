«Это алхимия»: Захарова ответила на слова Кулебы о готовности к переговорам Захарова: Россия не будет принимать участие в конференции по Украине

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Мария Захарова

Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине, о возможности которой говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат назвала «формулу мира» Владимира Зеленского алхимией.

Россия не намерена принимать участие в такой конференции. «Формула Зеленского» — это алхимия, — подчеркнула дипломат.

Кулеба ранее заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров с Россией в рамках «формулы мира», которую предложил президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев готов запустить дипломатический процесс между саммитами, на которых будет обсуждаться мирный план Киева. Он отметил, что Индия может сыграть ключевую роль в решении этого вопроса.

Речь идет о мирном саммите, с просьбой о проведении которого президент Украины Владимир Зеленский обратился к швейцарской коллеге Виоле Амхерд. Политик ответила согласием на предложение украинского лидера, но сроки проведения саммита все еще не определены.

Зеленский предложил созвать на саммит «все страны мира», которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он отметил, что хотел бы видеть на саммите в том числе представителей Глобального Юга, в первую очередь Китая.

В свою очередь Пекин и Берн настаивают на приглашении России на мирный саммит. Источники Politico отметили, что мероприятие без участия обеих сторон не имеет смысла. Кроме того, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй сообщил представителям ЕС, что саммит «не может быть конференцией, на которой разрабатывается план, который затолкнут россиянам в глотку».