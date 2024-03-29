Российские силы атаковали объекты ВСУ «Кинжалами» Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов «Кинжалами» по объектам ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Как отмечается, атака произведена в ночь на 29 марта оружием большой дальности, в том числе ракетами «Кинжал». Все цели поражены, уточнили в ведомстве.

Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ, — говорится в сообщении.

Тем временем, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что целью украинских вооруженных сил является подготовка резервов к новому наступлению. Он добавил, что армия намерена не допустить потери территорий. По его словам, украинские военные научились вести боевые действия не числом снарядов, а мастерством.

Председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ строят еще одну линию обороны на Ореховском направлении в Запорожье. По его словам, украинские военные завезли большое количество строителей на этот участок фронта для ускоренного возведения сооружений.