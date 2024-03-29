«Состояние паники»: ВСУ строят вторую линию обороны в зоне СВО Рогов: ВСУ в панике строят вторую линию обороны на Ореховском направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины в панике строят еще одну линию обороны на Ореховском направлении в Запорожье, заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские военные завезли большое количество строителей на этот участок фронта для ускоренного возведения сооружений.

Сейчас завезли большое количество строителей, и началось возведение второй линии обороны украинских боевиков на Ореховском направлении Запорожского фронта. У противника состояние, близкое к какой-то панике, в плане ускоренного строительства оборонительной линии, — рассказал Рогов.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что Россия готовится к крупному наступлению на фронте. Оно может начаться ближе к лету 2024 года, когда земля высохнет после весенней распутицы. По некоторым данным, способность Украины сдержать это наступление находится под вопросом, поэтому ей необходимо срочно мобилизовать больше войск и укрепить линию обороны.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что ВСУ начали отступать в зоне спецоперации ВС РФ. По его словам, это связано с нехваткой боеприпасов у украинской армии. Он подчеркнул, что ВСУ необходима военная поддержка.