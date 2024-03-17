Стало известно об отступлении ВСУ из-за нехватки боеприпасов Белый дом: ВСУ отступают из-за нехватки боеприпасов

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины отступают на вторую и третью линию обороны в зоне специальной военной операции России, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала ABC. По его словам, у украинской армии заканчиваются боеприпасы.

У них (ВСУ. — NEWS.ru) в Донбассе заканчиваются боеприпасы, сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны <...>, им нужна поддержка, — заявил Кирби.

Он также заявил, что Вашингтон обеспокоен сокращением арсенала оружия и боеприпасов в США из-за военной помощи Украине. При этом Кирби подчеркнул, что угрозы национальной безопасности страны и ее планов по проведению операций еще не существует.

Советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейк Салливан ранее заявил, что анонсированный Вашингтоном новый пакет помощи Киеву на сумму $300 млн не закроет потребности Украины. По его словам, ВСУ продолжат сдавать позиции из-за нехватки вооружения. Как отметил Салливан, эффект от нового пакета помощи будет недостаточным и не сможет изменить ситуацию в зоне боевых действий.