NYT: Украина не продержится долго на новом пакете помощи от США

Фото: МО Украины

Анонсированный США новый пакет военной помощи Украине на сумму в $300 млн не закроет потребности Киева, он продолжит сдавать позиции из-за нехватки вооружений, заявил советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейк Салливан. По его словам, эффект от данного пакета будет недостаточным и не сможет изменить ситуацию, передает The New York Times.

Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить боевые потребности Украины, и такой шаг не поможет в достаточной мере восполнить дефицит боеприпасов, — заявил Салливан.

По данным газеты, нынешний пакет помощи по сути является мелочью по сравнению с прежними объемами поставок.

Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза готовы согласовали выделение €5 млрд на компенсацию поставок вооружений на Украину. Деньги получат европейские производители и поставщики, задействованные в передаче оружия.

До этого экс-президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос об уровне американской поддержке Украины в случае его победы на выборах, заявил, что Вашингтон выделяет Киеву на $100 млрд больше, чем все европейские страны вместе взятые. Он заявил, что такая ситуация несправедлива.