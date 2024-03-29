Военкор Ткач указал на признаки подготовки нового фронта на границе с РФ Военкор Ткач: Украина опасается открытия фронта на границе с Россией

Фото: МО Украины

Украина готовится к наступлению на РФ на всех участках границы, сообщил URA.RU военкор Василий Ткач. По его словам, в Киеве вынуждены жертвовать резервами на передовой, чтобы не допустить открытия нового фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее побывал в Сумской области, которая граничит с Белгородской, Брянской и Курской областями России. Он осмотрел строящиеся фортификационные сооружения. Украинский лидер заявил, что идет работа по усилению защиты.

Уже понятно, что с резервами у Киева большая проблема. Большая часть границы Украины с Россией не то чтобы совсем не прикрыта, но вызывает у них большие опасения. Потому что мы действительно можем из Белгородской области, из Курской, с территории Белоруссии на них направить войска. Она в этом плане уязвима, — заявил Ткач.

По его словам, решать о времени и месте нанесения удара будет Минобороны и командование. Но Вооруженные силы Украины «вынуждены отвлекать ресурс» и не могут перебрасывать его на линию соприкосновения в необходимом количестве. Как заявил Ткач, украинские власти уже сейчас пытаются успокоить граждан и продемонстрировать готовность к российскому наступлению.

Военкор отметил, что «фронт сыпется потихонечку» и, чтобы развеять опасения, на Украине строят укрепления. Так украинские власти пытаются не допустить паники среди населения и военных. Зеленский провел пиар-акцию, считает Ткач. По словам военкора, о том, что инициатива остается на стороне России, говорит улучшение позиций российских сил на разных направлениях.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Харькове под удар российских сил попали около 50 участников конфликта на Украине, некоторые из которых имели нашивки РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, военные готовились к нападению на Белгородскую область.