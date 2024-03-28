ВС России накрыли готовивших атаку на Белгородскую область участников РДК Координатор подполья Лебедев: ВС РФ нанесли удар по участникам РДК в Харькове

Фото: МО РФ

В Харькове под удар российских сил попали около 50 участников конфликта на Украине, некоторые из которых имели нашивки РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, военные готовились к нападению на Белгородскую область.

Также, как заявил Лебедев, среди уничтоженных военных могли оказаться иностранные летчики, которые находились в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Иностранцы, по словам координатора, должны инструктировать пилотов ВСУ.

Харьковское подполье имеет данные о том, что в здании университета находились военные, одетые в гражданскую форму. Передвигались они на машинах с военными номерами. Предварительно, речь идет о гибели 20 военных, в том числе иностранных, — сказал он.

Ранее Центр общественных связей ФСБ распространил видео задержания сторонников РДК в Москве. Всего было задержано семь человек. На кадрах оперативной съемки видно, как сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии врываются в квартиры к подозреваемым и задерживают их. Также на видео показано оружие, изъятое в ходе обысков. В частности, на кадрах видны ножи, мечи, биты, аэрозольный пистолет, баллончики с газом и предмет, похожий на ручную оборонительную гранату Ф-1.