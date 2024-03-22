Появилось видео задержания москвичей, которые хотели создать ячейку РДК ФСБ показала видео задержания сторонников РДК из Москвы

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Задержание сторонников «Русского добровольческого корпуса»

Центр общественных связей ФСБ распространил видео задержания сторонников «Русского добровольческого корпуса» (РДК — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Москве, передает РИА Новости. Всего было задержано семь человек. Утверждается, что они планировали создать ячейку РДК.

На кадрах оперативной съемки видно, как сотрудники Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) ФСБ врываются в квартиры к подозреваемым и задерживают их. Также на видео показаны оружие и запрещенная нацистская символика, изъятые в ходе обысков.

По информации спецслужбы, задержанные пытались создать ячейку РДК и поддерживали связи с украинскими силами, с которыми обсуждали нападения на представителей правоохранительных органов и военнослужащих. В результате обысков у задержанных были обнаружены мачете, тактический топор и аэрозольный пистолет.

Ранее Дзержинский суд Петербурга отправил в следственный изолятор до 27 апреля трех участников ячейки РДК в связи с обвинениями по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ о терроризме. Задержанные в Северной столице подозреваемые планировали отправить в зону СВО груз с отравленной гуманитарной помощью для бойцов батальона «Эспаньола».