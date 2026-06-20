Лидер РДК на деньги европейских спонсоров возвел себе особняк ТАСС: лидер РДК Левкин потратил $250 тыс. из зарубежных донатов в личных целях

Один из главарей «Русского добровольческого корпуса» (РДК — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Алексей Левкин похитил $250 тыс. (22,4 млн рублей), переданных европейским спонсором для нужд Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Из $400 тыс. (35,8 млн рублей) он потратил на личные нужды более 80%.

Левкин, обвиняемый в создании экстремистского сообщества и возбуждении национальной ненависти, построил себе дом в Ирпене (Киевская область) на деньги, переданные неким европейским меценатом на нужды ВСУ. Речь идет о $250 тыс. из 400 тыс., переданных ему на нужды подразделения, — указано в публикации.

Собеседник агентства добавил, что оставшуюся часть средств Левкин направил на развитие собственного бизнеса и оснащение музыкальной студии. Особняк, по его словам, возводился под видом гостиницы для украинских военных, а часть средств похищалась под предлогом производства собственных дронов.

До этого одного из лидеров организации РДК Василия Кирющенко Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению. Ему также назначен штраф в размере 2 млн рублей.