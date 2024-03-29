В США заявили о роковой ошибке в отношении России Профессор Бреннер назвал ошибкой попытку сломить Россию с помощью Украины

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США и страны Запада совершили роковую ошибку, пытаясь сломить Россию при помощи Украины, заявил старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса профессор Майкл Бреннер в беседе с Asia Times. По его словам, это имело разрушительные последствия.

Это была фундаментальная геостратегическая ошибка, имевшая разрушительные последствия: циничное использование полумиллиона украинцев в качестве пушечного мяса и фактически уничтожение страны во имя ослабления Москвы, — сказал профессор.

В Вашингтоне, по его словам, считают Россию основной помехой на пути к глобальной гегемонии, и в кампанию по ее ликвидации США втянули своих партнеров. Однако, считает профессор, Запад все равно проиграл по всем пунктам — экономика развивается, а практически весь остальной мир симпатизирует Москве.

Ранее сообщалось, что протестующие прервали выступление американского президента Джо Байдена в Нью-Йорке в рамках избирательной кампании к выборам президента США. Один из активистов свистел и кричал о возможной ядерной войне между Соединенными Штатами и Россией. Некоторые протестующие также высказывались против политики Вашингтона в отношении конфликта между Израилем и Палестиной.