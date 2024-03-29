«У вас на руках кровь»: протестующие сорвали речь Байдена Протестующие против ядерной войны сорвали выступление Байдена в Нью-Йорке

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Протестующие прервали выступление американского лидера Джо Байдена в Нью-Йорке в рамках избирательной кампании к выборам президента США, сообщает пресс-пул Белого дома. По его данным, один из активистов свистел и кричал о возможной ядерной войне между Соединенными Штатами и Россией.

В мероприятии принимали участие бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама. Некоторые протестующие также высказывались против политики Вашингтона в отношении конфликта между Израилем и Палестиной. Сторонники Байдена старались перекричать митингующих, скандируя лозунги о переизбрании президента.

Протестующий, выкрикивающий непристойности, кричал о ядерной войне с Россией. Другие протестующие продолжали прерывать всех трех президентов во время их выступлений по Газе и многократно выкрикивали «У вас на руках кровь», — говорится в сообщении пресс-пула.

Ранее сообщалось, что Байден злится на сотрудников своего предвыборного штаба за накладываемые на него ограничения во избежание провала на выборах. Глава государства окружен помощниками, которые убеждают его действовать по определенным правилам. По информации зарубежных СМИ, Байден находится в ярости из-за неспособности донести до избирателей информацию о его достижениях на посту главы Белого дома.