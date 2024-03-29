Призывника отправляют на СВО: куда жаловаться. Главное о призыве-2024

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

В России 1 апреля начинается очередной весенний призыв на срочную службу в армию, который продлится до 15 июля. В этом году условия изменились — увеличился призывной возраст, начали приходить первые электронные повестки. Что еще поменялось для российских срочников? Существует ли риск оказаться в зоне СВО и что делать, если их туда отправят, разбирался NEWS.ru.

Как в 2024 году изменился призывной возраст

Призывной возраст с 1 января 2024 года составляет от 18 до 30 лет, ранее отправить служить могли от 18 до 27 лет. Призыв в армию касается всех военнообязанных граждан соответствующего возраста — за исключением тех, кто не подходит по состоянию здоровья.

Изначально было предусмотрено поэтапное повышение призывного возраста — тогда бы в этом году в армию забирали молодых людей с 19 до 30 лет, в 2025-м — с 20 до 30 лет, а в 2026 году — с 21 до 30 лет. Однако впоследствии от этой идеи отказались и просто увеличили верхний предел.

По данным главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в весенний призыв 2023 года на службу в армию было призвано 147 тысяч человек. По его словам, «чтобы эта цифра была устойчивой и было кого отбирать, расширяем соответствующие границы».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чего ждать срочникам в весенний призыв — 2024

По заявлению начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского, призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации. Он также добавил, что срок службы останется неизменным — 12 месяцев.

Тем не менее, как рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, солдаты, проходящие срочные службу, несут ее в том числе и на опасных участках границы с Украиной, куда совершают рейды диверсанты.

«В частях прикрытия границы с Украиной — это Брянская, Курская и Белгородская области — служат срочники. Их немного, основная часть призывников будут служить в местах дислокации своих соединений, расположенных на отдалении от границы. Впоследствии их планируется призывать в пограничные части, но, как мне известно, этого призыва это не касается», — заявил Дандыкин.

По его мнению, необходимо создавать стимулы, вводить поощрения для тех срочников, которые защищают границу с Украиной, в том числе от рейдов диверсантов. Такие меры уже прорабатываются, однако, считает эксперт, отслужившим в опасных регионах необходимо также будет предоставить статус ветеранов и все соответствующие льготы.

Принципиальных изменений, касающихся условий службы срочников, в этот призыв не предвидится, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, никаких льгот проходящим службу на границе с Украиной не предусмотрено — и не планируется вводить.

«По сравнению с предыдущими призывами на срочную службу, которые проходили уже в условиях специальной военной операции, принципиальных изменений нет. Президент России заявлял, что срочники не будут проходить службу в зоне СВО, — так и есть. А что касается служащих на границе с Украиной и отражающих диверсионные атаки, то, если люди надели погоны, они по Конституции обязаны защищать Родину», — заявил Литовкин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начнут ли призывать по электронным повесткам

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что во время весеннего призыва 2024 года будут рассылаться электронные повестки, которые дублируют бумажные.

«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва. Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка», — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что количество призывников останется стабильным, поскольку «это — константа, число, в общем-то, неизменно».

Как действовать в случае нарушения прав призывника

В случае нарушения прав призывника со стороны сотрудников военкоматов или членов призывных комиссий защищать его лучше родственникам вместе с адвокатами, рассказал NEWS.ru вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, самим солдатам срочной службы сложнее защитить свои законные права.

«Существует целый ряд законных способов добиться соблюдения своих прав, но чаще это, конечно, проще сделать родственникам призывников вместе адвокатами, написать заявление. Почему? Потому что на месте достаточно сложно самому призывнику, например, из военной части отправить то или иное обращение. Кроме того, там все контролируется в этом плане. У призывников существуют некоторые проблемы, поэтому лучше всего обращаться в военную прокуратуру в случае если права нарушаются», — заявил Мельников.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

По его словам, существуют инструменты и возможности обращения в общественные институты, например уполномоченного по защите прав человека в Российской Федерации. Кроме того, есть возможность обратиться в комитеты солдатских матерей, которые также оказывают определенное содействие призывникам. Правозащитник напомнил, что при Министерстве обороны также функционирует общественный совет. Кроме того, в процесс защиты прав призывников вовлечен ряд депутатов Государственной думы.

«Есть множество институтов, куда можно обратиться за помощью, но самый действенный, на мой взгляд, инструмент в случае нарушения прав — обращение к юристам. Представители-юристы необходимы для того, чтобы избежать обвинений, к сожалению, не всегда справедливых, в фейках про армию. [Военкомам] важно понимать: если призывника отправят на фронт, этот факт будет предан огласке. Я думаю, что это поможет изменить ситуацию, тем более если будет несколько таких обращений», — сказал Мельников.

По его мнению, срочников вряд ли будут отправлять сразу на фронт. Такая ситуация, считает эксперт, крайне маловероятна, ведь солдаты должны быть подготовлены. Поэтому, по словам правозащитника, вопрос обычно стоит немножко по-другому: людей в добровольно-принудительном порядке обязывают подписывать контракт.

«К срочникам приходят и говорят: „Давай, подписывай контракт“. По закону человек может от этого отказаться. Для многих это скорее вопрос некоего недопустимого психологического давления. Всем родным и близким важно понимать: без подписи, без контракта вряд ли кого-то отправят в зону военного конфликта. Заставлять подписать контракт вас не имеют права», — заявил Мельников.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Каких еще нововведений стоит ждать в этот призыв

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за уклонение от призыва на военную службу. Фактически он вступил в силу с 1 октября 2023 года — начала предыдущего призыва. Существенно возросли штрафы для потенциальных призывников, а также для граждан, находящихся в запасе. За неявку по повестке в военкомат штрафы составят от 10 до 30 тысяч рублей (ранее они ограничивались 500–3000 рублями).

Кроме того, штраф, хотя и меньшего размера — от 1000 до 5000 рублей, — военнообязанный получит, если не сообщит в военкомат об изменении семейного положения, места работы или учебы, образования или о переезде на новое место жительства.

На сумму от 5 до 15 тысяч рублей могут оштрафовать подлежащих призыву граждан, которые не сообщили о выезде из страны на срок более полугода. За уклонение от медкомиссии вместо полагавшегося ранее предупреждения можно получить штраф в размере до 25 тысяч рублей.

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