Сознательные отказчики: у призывников вырос интерес к альтернативной службе По утверждениям отдельных правозащитников, количество обращений за соответствующими консультациями увеличилось десятикратно

Военный билет призывника в сборном пункте Военного комиссариата / Фото Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Российские призывники стали в разы активнее интересоваться альтернативой гражданской службой (АГС) в качестве замены срочной армейской. На тенденцию обратили внимание волонтёры различных общественных инициатив, занимающихся защитой интересов призывников. Сообщается, что в некоторых случаях выбор молодых людей призывные комиссии воспринимали подпадающими под состав новой статьи КоАП и УК о дискредитации ВС РФ и обращались в полицию. На статистике это явление пока не отразилось, потому что последние данные Роструда, который отвечает за АГС, датированы февралём 2022 года, а новые по традиции будут обновлены в августе. Впрочем, официальные данные об альтернативной службе в России достаточно противоречивые и заслуживают дополнительного изучения. Подробности — в материале NEWS.ru.

Свобода против принуждения

В 2022 году интерес граждан к АГС вырос, сообщил NEWS.ru директор ассоциации «Гражданин. Армия. Право» (властями РФ включена в реестр иноагентов), бывший член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Сергей Кривенко. По словам правозащитника, количество обращений на горячую линию по теме АГС по сравнению с прошлым годом сейчас увеличилось «примерно в 10 раз». Такое изменение он связывает со специальной военной операцией, а критическое отношение к ней прибавилось, по его словам, к традиционным аргументам сторонников АГС, которыми ранее были пацифисты и представители религиозных учений, предусматривающих антивоенные взгляды.

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Эту же тенденцию заметили опрошенные NEWS.ru активисты и волонтёры «Движения сознательных отказчиков от военной службы» (ДСО) Елена Попова, Алексей Корниенко и Евгений Новиков.

Интерес к АГС вырос, но я не могу сказать, во сколько конкретно раз. Если раньше в основном обращались к нам те, у кого уже было стойкое неприятие военной службы, то сейчас, как мне кажется, это и те, кто до 24 февраля, вероятно, не задумывался на данную тему. Причём это не только сами призывники, но и обеспокоенные ситуацией их родители и подруги, — отметила Попова.

По её словам, позиция молодых людей, которые выбирали АГС, за последние годы не сильно менялась. В основном они, как замечает правозащитница, говорят о ценностях свободы, неприятии институтов принуждения и насилия. Но если раньше это всё воспринималось как несколько отвлечённые темы, то после 24 февраля некоторые призывники стали высказывать своё отношение к спецоперации, опасаясь, что их могут заставить подписать контракт и отправить на Украину.

У нас было несколько кейсов, связанных с этим. В одном случае сотрудник призывной комиссии счёл, что такое мнение молодого человека уже само по себе является административным правонарушением, и написал в полицию заявление о том, что молодой человек дискредитирует армию. Но полицейский аргументировано разъяснил, что обращение в государственные органы, в данном случае в призывную комиссию, не является публичным деянием, — заявила Елена Попова.

Волонтёр Евгений Новиков, который сам прошёл АГС, рассказал, что подобный случай с обращением призывной комиссии в полицию имел место в Уфе. Вообще же, по его словам, интерес к данному варианту замены срочной службы в армии «безусловно вырос», что он с коллегами ощутил «по числу обращений в Движение сознательных отказчиков», а также по росту активности в соцсетях движения. Статистика по обращениям за 2021 год будет обнародована на ближайшей неделе, а за весенний призыв 2022 года будет готова ближе к августу.

Срочная служба в армии Евгения Смолянская/NEWS.ru

По словам Новикова, комментирующего рост интереса к АГС, на фоне последних событий с конца февраля было разрушено привычное представление «послужу спокойно один годик». Впрочем, как полагает собеседник NEWS.ru, это и раньше «была рулетка, где могла выпасть хорошая и плохая часть», а сейчас она может потенциально привести к самым непредсказуемым последствиям для военнослужащего. Он напомнил, что в СМИ говорилось об участии срочников в спецоперации, в чём поручил разобраться президент Владимир Путин.

Не буду давать этому оценку, так это или не так на самом деле. Лишь замечу, что раньше в разговоре о службе в поле обсуждения и речи не было об участии в боевых действиях, — объясняет Новиков.

По его прогнозу, отказ от военной службы будет все более предпочтительным выбором для призывников, и АГС «выбор связан с меньшими рисками, нежели те, что в себе несут дача взяток и прочие противозаконные способы».

АГС в России официально существует с 2004 года. Кто-то делает выбор по религиозным причинам, но это, по словам Новикова, меньшая часть, а кто-то — на основе своих убеждений, спектр которых «невероятно широкий». В целом сторонники АГС считают, что строевая служба, как отмечает собеседник NEWS.ru, «не даёт им ничего полезного, поэтом она не входит в их планы, а в последние два месяца добавилась аргументация, связанная с происходящим на Украине».

Экс-сенатор, единоросс и глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич также считает, что тенденция связана с происходящим на Украине. При этом как кадровый военный он резко критикует сам институт АГС, а также полагает, что интерес к этой легальной попытке «откосить» от армейской службы призывникам якобы насаждают их родители и неким образом «портят» биографию.

Естественно, специальная военная операция отложила определённый отпечаток на действия родителей будущих призывников, которые формируют подобный контент заявлений и действий. Несмотря на то что в специальной военной операции призывники не используются, тем не менее есть некие опасения, но не у каждого найдётся мотивация для [того, чтобы] уйти на гражданскую службу и законно «откосить» от [строевой] службы. <...> Родители крайне серьёзно вмешиваются в личную жизнь своих детей и создают для них огромные трудности. Когда молодые люди поступят в вузы, окончат их, у них пойдёт карьерный рост, в том числе и на госслужбе — они будут тысячи раз жалеть, что в своё время пошли на поводу родителей, — заявил политик.

Франц Клинцевич Владимир Трефилов/РИА Новости

Также Клинцевич полагает, что всем призывникам «надо идти и служить родине там, где она скажет и так, как нужно», потому что «мы все вместе несём ответственность за будущее наших детей, целостность нашей страны и безопасность наших граждан». Кроме института АГС он раскритиковал сокращение срочной службы с двух до одного года, считая, что эти меры были приняты из-за того, что госаппарат «вёлся на всякую либеральную блевотину», от которой страна якобы «страдает» и не может перейти «на стопроцентную контрактную службу в силу ряда обстоятельств».

Противоречивые цифры

По официальной статистике, которую ведёт Роструд, сложно говорить об изменениях интереса призывников к АГС в последнее время, потому что последнее обновление данных по многолетней традиции ведомство выложило в начале февраля, а следующий массив цифр будет обнародован лишь в начале августа.

Согласно данным Роструда в 2013–2022 годы АГС каждый год проходили от одной с небольшим до немногим более 1,2 тысячи человек. В региональном разрезе больше всего альтернативу строевой службе проходят призывники из Краснодарского и Красноярского краёв, Петербурга, Челябинской области, Москвы и Подмосковья.

При этом, по информации Минобороны, ежегодно призывались в этот период от 308 тысяч (2014) до 260,5 тысячи (2018), то есть число «альтернативщиков» всё это время не превышало 0,5% от общего количества призванных.

Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Как отмечал ранее замглавы Роструда Алексей Вовченко, в 2010–2011 годах количество выбравших АГС по сравнению с предыдущим периодом (2004–2009) увеличилось примерно в 1,7 раза. В 2011 году он уверял, что в 82% случаев призывные комиссии принимали положительные решения о направлении призывников на невоенную службу. Однако, как отмечал позднее Сергей Кривенко, точной статистики по отказам нет, но их довольно много и примерно половина судов проигрывается.

В комментарии NEWS.ru правозащитник привёл в пример 2014 год, когда, согласно официальным данным, было принято только 12 решений об отказе в замене военной службы АГС, но одной только его правозащитной инициативой были документально подтверждены 59 подобных случаев.

О противоречивых данных на этот счёт заявляли в НКО «Солдатские матери Петербурга» (властями РФ включена в реестр иноагентов), ссылаясь на материалы обращения местного жителя Максима Дягилева, который обратился в ЕСПЧ с жалобой на отказ в праве на альтернативную службу. В частности, глава Генштаба Валерий Герасимов предоставлял суду в Страсбурге данные, согласно которым в 2014–2017 годах в призывные комиссии РФ подавалось 4110 заявлений о замене военной службы АГС, из которых удовлетворено 4022, а отказали, соответственно, 88 заявлениям. Однако адвокат Сергей Голубок, представляющий интересы Сергея Дягилева, утверждал, что только в Северной столице за этот период из 560 прошений было удовлетворено только 325. Соответственно, отказ получили 235 человек, то есть более чем в два раза выше, чем в приведённых официальных данных по всей стране.

Как полагает Сергей Кривенко, часть заявлений на АГС при формировании статистики не учитывается, что свидетельствует о «непрозрачности процесса». К тому же он отметил, что неизвестным остаются данные о том, сколько всего граждан подают заявления на АГС и «эта проблема требует специального изучения».

После положительного решения призывной комиссии о предоставлении на АГС [призывники] проходят медицинскую комиссию, и в итоге реально на АГС направляются примерно две трети от количества решений призывной комиссии, — добавил Сергей Кривенко.

Что такое АГС

Право на прохождение АГС гарантировано ч. 3 ст. 59 Конституции России, а способ его реализации регулируется ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», который вступил в силу в 2004 году. Как отмечает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, АГС — это обычная оплачиваемая работа в госучреждениях, предоставляемая взамен военной службы по призыву.

Призывная комиссия Павел Лисицын/РИА Новости

Правом на АГС обладают призывники, имеющие религиозные и светские убеждения, противоречащие несению военной службы, а также представители малочисленных коренных народов, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционное хозяйство и занимающиеся традиционными промыслами.

Чтобы попасть на АГС, за полгода до объявления призыва нужно подать в военкомат заявление с обоснованием причин, по которым «традиционная» военная повинность противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Этот документ рассматривается призывной комиссией, на которой заявитель устно мотивирует причины своего выбора. К заявлению также надо приложить автобиографию и характеристику с места учёбы или работы призывника.

Если призывник теряет отсрочку (например, его отчисляют в апреле из учебного заведения), он имеет право подать заявление на АГС в течение 10 дней после этого момента. А если этот срок пропущен, то Конституционный суд позволяет подать заявление с объяснением причин пропуска.

Согласно действующему законодательству, срок прохождения АГС составляет 21 месяц в гражданских учреждениях и 18 месяцев — в военных, но на гражданских должностях. Альтернативную службу проходят в госучреждениях, перечень которых включает 127 профессий и 1034 предприятия.

При определении места прохождения АГС должны учитываться профессия, стаж и образование призывника. Помимо прочих нормативно-правовых актов деятельность альтернативнослужащих регламентируется Трудовым кодексом, устанавливающим продолжительность рабочего времени, гарантирует выходные и отпуска, а также обязывает работодателей выплачивать зарплату по утверждённой в организации системе оплаты труда. То есть, как отмечает Павел Чиков, в случае с АГС всё тоже самое, как и на обычной работе, но только служащий не может с неё уволиться по собственному желанию.

После прохождения АГС призывник получает военный билет, а срок его службы включается в трудовой стаж.

Военные билеты призывников Алексей Майшев/РИА Новости

На протяжении нескольких десятилетий 15 мая отмечается Международный день сознательных отказчиков от военной службы. В этот день обычно проводятся мероприятия, посвящённые праву граждан на замену армейского призыва альтернативной гражданской службой, являющейся конституционной нормой в большинстве европейских стран, в том числе и РФ. Эта возможность гарантирована не только национальными законодательствами, но и Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, Европейской конвенцией о защите прав и основных свобод человека как элемент права на свободу мысли, совести и вероисповедания.