Вам пришла повестка из военкомата. Что делать, это означает мобилизацию? Со всей страны поступают сообщения о приглашении мужчин в военные комиссариаты. Ответы на главные вопросы об этом — в материале NEWS.ru

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

По всей России мужчины начали получать повестки от военкоматов. По заверениям местных властей, речи о новой мобилизации сейчас не идет, а повестки раздают для актуализации данных. В то же время правозащитники сообщают, что от резервистов требуют явиться в том числе на военные сборы. Что происходит и что делать при получении повесток — в материале NEWS.ru.

Что известно о массовой отправке повесток?

Сейчас о получении повесток, по данным правозащитника Павла Чикова, сообщили жители 42 регионов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. В основном людей просят явиться, чтобы уточнить данные воинского учета, однако встречаются и повестки на военные сборы. При этом официально о раздаче повесток объявлялось только в четырех регионах: Воронежской, Пензенской, Липецкой и Ярославской областях.

Как объясняют отправку повесток?

Военкоматы объясняют свои действия необходимостью уточнить данные мужчин, находящихся в запасе. Например, военком Липецкой области Валерий Герасименко говорил, что необходимость актуализировать данные появилась после того, как «в ходе проведения частичной мобилизаций были выявлены ошибки». Также он напомнил о необходимости цифровизации военкоматов.

В свою очередь издание «Верстка» 14 марта писало со ссылкой на источники, что массовая рассылка повесток может быть связана с началом нового набора добровольцев. По информации журналистов, пришедшим по повесткам молодым людям будут предлагать заключить контракт, но о принудительной отправке в зону проведения специальной военной операции речи не идет.

Зачем нужна цифровизация военкоматов?

По итогам мобилизации президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу модернизировать работу военкоматов, так как во время призыва было допущено «достаточно много бестолковщины». Глава государства подписал указ, согласно которому до 1 апреля 2024 года в стране должна появиться электронная база данных воинского учета, составленная из данных Минобороны, МВД, Минздрава, МЧС, Росгвардии, ФСИН, ФССП, Минобрнауки, Минсельхоза, Минспорта, Минцифры, ФНС, Центризбиркома, Пенсионного фонда и местных властей.

Журналист Максим Токайло в феврале писал, что тестовая версия электронной базы данных уже готова.

Фото: Sergey Chernov/Global Look Press Военкомат

Это не может быть новой мобилизацией?

Указ президента о мобилизации, подписанный 21 сентября 2022 года, продолжает действовать, о чем в январе 2023 года говорил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Юристы считают, что в период действия указа мобилизация может возобновиться в любой момент. Однако сам Путин говорил, что мобилизация завершена и «точка поставлена».

14 марта, в день появления первых сообщений о раздаче повесток, Песков сказал, что в Кремле «нет обсуждений» о новой волне мобилизации. О том, что речи о мобилизации сейчас не идет, пишет и Павел Чиков.

Юрист Евгений Крылов, с которым поговорил NEWS.ru, тоже сомневается, что раздача повесток связана с мобилизацией: «Это может быть, конечно, уловкой какой-то, но я не думаю. Если бы это было мобилизационное мероприятие, присылали бы повестки по призыву по мобилизации». Собеседник NEWS.ru считает, что действия военкоматов связаны с предстоящим призывом срочников, который начнется 1 апреля.

Что за уточнение данных и военные сборы?

Как рассказал NEWS.ru юрист Евгений Крылов, повестки на военные сборы выглядят странно, потому что их должны рассылать только после подписания президентом указа о сборах. Однако все остальные повестки совершенно законны.

По его словам, формально повестки для уточнения данных присылают, чтобы актуализировать известную информацию о человеке. Интересовать военкомат могут любые биографические сведения. Однако если речь идет о призывниках, то на практике обычно во время визита в военкомат по повестке об уточнении данных человеку вручают повестку на медицинское освидетельствование или на призывную комиссию, рассказал юрист.

А если я не приду по повестке, что будет?

Если человек не расписался за получение повестки, он не обязан приходить по ней, вне зависимости от целей вызова в военкомат, подчеркнул Крылов. Если он все же поставил свою подпись, то за неявку по любой повестке (как по уточнению данных, так и по военным сборам) могут оштрафовать на сумму от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Однако если человек уже попал на военные сборы, он считается военнослужащим. Поэтому солдат, оставивший место сборов, будет рассматриваться как уклонист, а это уголовная статья. Например, статья 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы) предусматривает наказание сроком до 10 лет, в зависимости от контекста.