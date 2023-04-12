Пропустил письмо, хочу сняться с учета: ответы об электронных повестках К работе нового закона о едином реестре военнообязанных есть немало вопросов

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Совет Федерации одобрил закон об электронных повестках — через день после того, как соответствующие поправки в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и другие нормативно-правовые акты приняла Госдума. Но к работе закона о едином реестре военнообязанных остается немало вопросов. Что будет, если призывник пропустит повестку на «Госуслугах»? Как теперь проверить право на отсрочку и узнать, не запрещен ли призывнику выезд из страны? Можно ли сняться с воинского учета? Ответы об электронных повестках — в материале NEWS.ru.

Что будет, если призывник не заметит повестку

Игнорирование повестки подпадает под административную статью «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету» (статья 21.5 КоАП) о неявке в военкомат. Максимальное наказание по ней — штраф в три тысячи рублей. Также последствием неявки по новому закону станет поражение в правах: невозможность заключать сделки с недвижимостью, водить машину, открывать ИП, брать кредиты и выезжать заграницу.

Данные о военнообязанных и о направленных им повестках, по задумке авторов закона, будут содержаться в специальном реестре повесток. Однако, как говорится в самом тексте документа, система находится в процессе разработки. Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что реестр в полном объеме смогут запустить не раньше осеннего призыва. Автор законопроекта депутат Андрей Картаполов накануне также говорил, что нововведения не коснутся уже начавшегося весеннего призыва.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как теперь проверить право на отсрочку

Министр Шадаев отметил, что проверить, в каком военкомате человек состоит на учете и есть ли у него право на отсрочку, теперь можно будет через «Госуслуги». Там же можно будет обжаловать получение повестки, если она придет тем, кому положена отсрочка.

Что будет в случае неявки в военкомат во время призывной кампании

Санкции за неявку в военкомат зависят от того, к какой категории военнообязанных относится гражданин. Если он входит в группу призывников от 18 до 27 лет, то неявка в военкомат «на проведение призывных мероприятий» грозит уголовной ответственностью (статья 328 УК «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). Если же человек перешагнул порог призывного возраста и не является в военкомат, например для уточнения данных, то за это он может быть наказан по уже упомянутой административной статье.

В 2008 году Пленум Верховного суда разъяснил, что уголовная ответственность действует только в отношении призывников. В связи с этим в 2022 году прокуратура уже отменяла постановление о возбуждении уголовного дела против жителя Пензенской области, который получил повестку по мобилизации, но в военкомат не пошел.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Можно ли сняться с воинского учета?

Да, проживающий более шести месяцев за пределами России человек имеет право сняться с воинского учета, сообщает правительственный портал «Объясняем.рф». Теперь это можно сделать удаленно — в новом законе закреплена возможность проведения этой процедуры через «Госуслуги». При этом никто не запрещает сняться с учета заранее: например, если человек уехал за границу и понял, что хочет там обосноваться, есть смысл подавать заявление на снятие с воинского учета до получения повестки.

Как узнать, запрещен ли призывнику выезд из страны?

На данный момент — только «экспериментально». Возможно, позже, после того как реестр повесток заработает полноценно, появится система уведомлений.

Пока же из закона следует, что повестка будет считаться полученной через семь дней после внесения информации о ней в реестр повесток. Согласно принятым поправкам, в законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» появится новая статья — 15.1. Она запрещает гражданам выезд из страны сразу с момента вручения повестки, в том числе в цифровом виде. Ограничения будут действовать, пока получатель документа не явится в военкомат.

Какие вопросы к закону об электронных повестках возникли в СПЧ

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил законодателей и Минцифры ответить, как будет работать закон об электронных повестках в «логистическом» аспекте. В частности, он просит их ответить на вопросы, как быть людям, не пользующимся компьютером и интернетом.

«Как быть, если у человека нет аккаунта на портале? Что делать, если нет смартфона и компьютера? Таких „неоцифрованных“ людей у нас много, особенно в глубинке. Если человек болен и не годится для службы, а военкомат об этом не знает и высылает повестку, ограничения при этом уже начинают работать. Если это условный вахтовик, работавший месяц на Севере и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт, он вернется и уже подпадет под ответственность. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на „Госуслугах“ можно будет отключить. Будет ли в таком случае наступать ответственность за неявку? На эти и подобные вопросы необходимо дать разъяснения», — считает Фадеев.

Какие ещё нововведения прописаны в поправках о призыве

Помимо электронных повесток закон упрощает процедуру заключения контракта со срочниками. Так, из действующей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе» исключается норма, по которой Минобороны может предложить гражданину, проходящему срочную службу по призыву, заключить контракт лишь после определённого времени после её начала.

Как рассказали «Медиазоне» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) юристы из правозащитной инициативы «Призыв к совести», раньше контракт могли заключить срочники, отслужившие не менее трёх месяцев, граждане, находящиеся в запасе, обладатели высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Новые поправки удалили из закона о военной службе эти ограничения. То есть когда поправки вступят в силу, военное ведомство сможет предлагать призывникам заключить контракт сразу.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Таким образом, отмечает эксперт, «убирается возрастной ценз, теперь можно сразу заключать контракт, не проходя срочную службу, вне зависимости от образования, после девятого класса идти служить или на следующий день после призыва».

По мнению юриста, эти поправки могут увеличить количество контрактников среди солдат срочной службы. Срочников, как обещал министр обороны Сергей Шойгу, не могут направить для участия в боевых действиях на территории Украины, однако если они подпишут контракт, ситуация меняется. Оператор горячей линии Минобороны ранее сообщал NEWS.ru, что сейчас при заключении контракта «на 99% вас отправят в зону СВО».

Как писал NEWS.ru, ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали, что с апреля и до конца 2023 года в России может пройти масштабная информационная кампания по привлечению контрактников в ряды вооруженных сил. За несколько месяцев планируется набрать в армию около 400 тысяч человек. Минобороны эту новость не подтвердило, но и не опровергло.