В России хотят повысить призывной возраст срочной службы до 21 года Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении призывного возраста срочной службы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Планируется, что призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет. Соответствующий документ опубликован в думской правовой базе.

В целях гарантированного получения гражданами, как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет), — говорится в пояснительной записке.

Целью законопроекта является гарантия возможности получения молодыми людьми образования, в том числе это позволит выпускникам школ спокойно подготовиться к вступительным экзаменам и не отвлекаться на мероприятия, связанные с прохождением медосвидетельствования и получением отсрочки для обучения.

По мнению председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова, повышение призывного возраста позволит «обменять тухлую справку уклониста на честный военный билет».

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что в России не будет объявлена мобилизация до конца 2023 года, так как в настоящее время военкоматы должны набрать военнослужащих по контракту, чтобы создать новые части и соединения.