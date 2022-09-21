«Будут рассылать повестки веером»: вопросы и ответы о мобилизации Эксперты объяснили, какие категории граждан могут теперь попасть в армию и к чему им стоит готовиться

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил о подписании указа о частичной мобилизации. По его словам, в армию призовут резервистов и отслуживших граждан, имеющих нужную военно-учетную специальность. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что мобилизации подлежит около 300 тысяч человек. NEWS.ru узнал у юристов, что означает решение главы государства для граждан и как им следует действовать.

Нет чётких критериев

Частичная мобилизация не означает введения военного положения. Как рассказал NEWS.ru адвокат Максим Оленичев (российский Минюст признал его физлицом, выполняющим функции СМИ-иноагента), полная или частичная мобилизация может вводиться как до введения военного положения, так и вместе с ним. Мобилизация подразумевает частичный или полный перевод экономической деятельности и работы органов власти и вооруженных сил на рельсы военного времени.

Указ президента не установил критериев частичной мобилизации, которая, по словам юриста, может проводится только на определённой территории или для определённых групп граждан. Пока не понятно, сколько будут проходить службу мобилизованные. Согласно действующим нормам, служба может длиться до окончания мобилизации, о завершении которой станет известно из отдельного указа президента. У тех, кто уже заключил контракт на прохождение военной службы, срок действия контрактов будет продлен до окончания частичной мобилизации, говорит Оленичев. Оклады мобилизованные должны получать такие, которые выплачиваются контрактникам, согласно воинскому званию.

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Что именно понимается под «частичной мобилизацией», должно определить Минобороны, но сейчас таких приказов в открытом доступе нет, отметил адвокат. Такого же мнения придерживается и юрист Евгений Крылов. По его словам, «с точки зрения закона о мобилизации частичная — это когда объявляется на конкретной территории. А в указе указано, что на территории Российской Федерации».

Кого призовут

Лица, находящиеся в запасе, распределяются по трём разрядам. В первый попадают солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 45 лет, другие офицеры в возрасте до 55–65 лет. Во второй — солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 45 лет, младшие офицеры до 55 лет, майоры, подполковники, капитаны II и III рангов до 60 лет, полковники, капитаны I ранга до 65 лет, высшие офицеры до 70 лет. В третий — солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, а также майоры, подполковники, капитаны II и III рангов до 65 лет.

Если Министерство обороны решит призывать по разрядам, то в первую очередь будут призваны те, кто имеет первый разряд. Но, повторюсь, Министерство обороны на настоящий момент не опубликовало акты, которые устанавливали бы именно такой порядок мобилизации, — пояснил Максим Оленичев.

По словам Евгения Крылова, повестка о мобилизации приходит первоначально на дом, то есть туда, где гражданин официально зарегистрирован. Это необходимо иметь в виду тем, кто живёт не по месту регистрации. Спустя какое-то время призывника, скорее всего, начнут искать по месту работы. Если мобилизуемый находится в длительной командировке и в это время ему пришла повестка, то по возвращении сотрудника «при личном вручении работодатель освобождает от работы, а гражданин идёт в военкомат», сообщил юрист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отметили в Минобороны, на время мобилизации человека увольняют с основного места работы. Работодатель вынужден будет расторгнуть трудовой договор по не зависящим от него причинам. Об этом сообщил журналист Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на ответ представителя ведомства:

Основанием для расторжения трудового договора будет та же повестка военкомата. Согласно п. 2 указа президента [о частичной мобилизации] граждане после призыва переходят на службу в ряды Вооруженных сил РФ по контракту.

Евгений Крылов сомневается, что для мобилизованных будут предусмотрены какие-либо экономические льготы — отсрочки, отмена платежей и налогов, списание долгов. Юрист отметил, что ранее представитель власти дал разъяснение о том, что мобилизованные должны выплачивать ипотечные кредиты. Однако, с другой стороны, мобилизация может быть признана форс-мажором. Как полагает собеседник NEWS.ru, пока не будет соответствующей практики, сказать, каким будет статус мобилизованного в экономическом плане, очень сложно.

В свою очередь адвокат Тимур Харди напомнил, что форс-мажором считаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как пожар, война, эпидемия, теракт и так далее. И мобилизации в этом списке нет, поэтому она «не является основанием для приостановления либо прекращения кредитных обязательств».

Кому не грозит мобилизация

Под частичную мобилизацию не подпадают те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, а также имеет непогашенную судимость за их совершение. Сюда же входят те, кто снялся с воинского учета и уехал за границу на срок более шести месяцев, а также призывники в возрасте от 18 до 27 лет. Последних могут забирать в армию в рамках обычного призыва, если они не имеют отсрочек от призыва.

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Право на отсрочку от мобилизации имеют восемь категорий граждан:

Первая. Те, кто забронирован органами власти и необходим для функционирования органов власти.

Вторая. Те, кто признан временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев). Об этом заявил ранее секретарь СПЧ Александр Точёнов, подчеркнув, что «ни в какие зоны боевых действий этих людей не пошлют и призывать не будут, потому что есть ограничения по состоянию здоровья». По словам Максима Оленичева, лица, имеющие категорию годности «Д» («не годен к военной службе»), не будут призваны в вооруженные силы ни в рамках общей, ни частичной мобилизации. Она указывается в военном билете. При призыве в рамках мобилизации лицо проходит врачебную комиссию, которая определяет годность к военной службе в соответствии с положением. Если комиссия выявит состояние здоровья, препятствующее прохождению военной службы, то лицо не подлежит призыву в рамках мобилизации.

Третья. Те, кто занят постоянным уходом за близким родственником (отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой) или усыновителем, нуждающимися в этом по состоянию здоровья на основании заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы, либо инвалидами I группы. Но по этому основанию не попасть под мобилизацию можно лишь в том случае, если нет других людей, обязанных по закону содержать данных граждан.

Четвёртая. Опекуны или попечители несовершеннолетнего родного брата или сестры, если, как и в предыдущем случае, их больше некому содержать.

Пятая. Те, кто имеет на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет или имеет на иждивении и воспитывает без матери одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет. В случае с женщинами сюда также входит беременность, срок которой составляет не менее 22 недель.

Шестая. Те, у кого есть жена, беременная не менее 22 недель, и кто имеет на иждивении трёх детей в возрасте до 16 лет.

Седьмая. Матери призываемых лиц, которые кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Восьмая. Сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной думы.

В число тех, кто находится в запасе, как отмечает Евгений Крылов, не входят и иностранные граждане, имеющие российское гражданство. Если они не служили в рядах ВС РФ и не состоят на воинском учёте, то «не будут их трогать», уверен юрист.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Перемещения и выезд за границу

Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Об этом гласит статья 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». В остальном в период мирного времени, то есть пока не введено военное положение, других ограничений прав и свобод граждан нет, полагают юристы. Евгений Крылов напомнил, что ограничение на передвижение хотя и установлено, но как будет реализовываться, «никто не знает».

Также юрист отметил, что если, например, человек работает в Москве, а официально зарегистрирован в ином регионе, его могут счесть нарушителем запрета. Например, могут привлечь к ответственности по статье 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту). Но, как объясняет Крылов, там санкции именно за отъезд без разрешения, хотя есть ответственность за несообщение сведений о месте жительства. Наказание по статье составляет от 500 до трех тысяч рублей.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Что касается права граждан на выезд за пределы России, то, по мнению Максима Оленичева, оно в данном случае регулируется не законом о мобилизации, а ФЗ «О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ». В нем нет ограничений для всех мужчин призывного возраста и тех, кто состоит в запасе.

Сейчас отсутствует запрет на выезд за пределы России всех мужчин призывного возраста, имеющих военный билет на руках, и тех, кто состоит в запасе. У пограничников отсутствуют возможности не пропускать людей, если законом не установлены ограничения для их выезда, — пояснил Оленичев.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 21 сентября заявил, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено. Член СПЧ Кирилл Кабанов добавил, что запрет начинает действовать только с момента получения повестки. Между тем в соцсетях стали распространяться слухи о том, что у мужчин якобы требуют справки из военкоматов при продаже железнодорожных и авиабилетов. В РЖД и «Аэрофлоте» эту информацию опровергли.

Судя по сервисам бронирования билетов, вскоре после выступления Владимира Путина россияне раскупили билеты на все прямые билеты на 21 сентября из Москвы в Стамбул и Ереван.

Что ждёт срочников и призывников?

Люди, которые сейчас проходят службу в ВС РФ, могут быть отправлены для участия в СВО, заявляет Максим Оленичев:

Никакого законодательного запрета для этого нет. Согласно приказу Минобороны РФ, в течение четырёх месяцев [военнослужащие] должны пройти военную подготовку и только после этого могут быть направлены для участия в вооружённых конфликтах.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Во время мобилизации граждане также могут проходить альтернативную гражданскую службу (АГС), считает юрист (однако в случае вступления ЛДНР в состав РФ проходящих альтернативную службу можно будет направлять и туда. — NEWS.ru). По его мнению, соответствующее право «предусмотрено Конституцией РФ как альтернатива военной службе, а призыв по мобилизации — это военная служба». При этом, как отмечает Евгений Крылов, те, кто прошёл АГС, находятся в запасе, следовательно, мобилизация распространяется и на них.

Как заявила NEWS.ru глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова, изложенные в федеральном законе и указе президента критерии мобилизации будут выполнять военные комиссары. По ее мнению, в военкоматах возможны злоупотребления.

Они будут рассылать повестки веером и пытаться отправить всех, кто придёт. Так, как происходит при призыве. [Потенциально подпадающим под мобилизацию россиянам] надо прочитать внимательно первую часть закона «О мобилизации» и прочитать указ. Посмотреть свои документы воинского учета, военный билет, свой мобилизационный разряд, свою воинскую учетную специальность. Посмотреть, подходишь ли ты к первой категории из запаса, не являешься ли ты резервистом. Сначала надо свои права определить, — заявила Мельникова.

Мельникова также полагает, что под мобилизацию в будущем могут попасть все люди призывного возраста и студенты. Она напомнила, что после потерь 1986 года в Афганистане власти СССР отменили вузовские отсрочки. Собеседница NEWS.ru не исключает, что после объявления мобилизации могут начаться «облавы». ГлаваСоюза комитетов солдатских матерей напомнила, что «в начале 2000-х даже в метро стояли милиционеры на выходе и на входе и у каждого гражданина мужского пола приблизительно призывного возраста проверяли документы и везли в военкомат».

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Предыстория вопроса

Накануне, 20 сентября, Госдума сразу в двух чтениях приняла поправки в УК, вводящие ответственность за добровольную сдачу в плен, мародёрство и отказ от военной службы. Этот документ ввёл в УК понятия «мобилизация» и «военное положение». Законодатели уверяли, что это часть плановой работы: соавтор поправок сенатор Ольга Ковитиди говорила NEWS.ru, что «никаких предпосылок сегодня законопроект не создаёт для объявления мобилизации как таковой».

В тот же день активизировалось обсуждение референдумов о присоединении к России украинских территорий, контролируемых российской армией. В Херсонской области Украины, а также в частично признанных ЛНР и ДНР такие мероприятия должны пройти с 23 по 27 сентября. На этом фоне вечером 20 сентября ожидалось обращение президента Владимира Путина. Однако позднее выступление перенесли на утро 21 сентября. В этом выступлении глава государства объявил о частичной мобилизации. По его словам, «призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Вслед за ним выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что на службу планируется призвать около 300 тысяч человек. После этого президентский указ о мобилизации появился на сайте Кремля.