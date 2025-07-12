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Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 14:11

Российские войска разнесли американские HIMARS на аэродроме ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС России уничтожили РСЗО HIMARS в районе Николаева

ВВС РФ ВВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэродром военного назначения ВСУ, на котором размещались реактивные системы залпового огня американского производства HIMARS, был уничтожен мощным ударом со стороны российской армии, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии для aif.ru. После атаки на значительном расстоянии были слышны звуки вторичной детонации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Вместе с РСЗО на аэродроме базировалась авиация, сказал подпольщик. Также там складировались боеприпасы и, вероятно, хранились французские БПЛА. На объекте присутствовали зарубежные инструкторы, обучавшие ВСУ управлению дронами самолетного типа, добавил Лебедев.

Ранее представители Министерства обороны РФ сообщили о поражении объектов военно-промышленного комплекса Украины в таких городах, как Луцк, Львов и Харьков. По их словам, цели были атакованы в ходе ночного группового удара с применением высокоточного вооружения.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский на фоне ночной атаки ВС России обратился в соцсетях к западным странам с требованием предпринять решительные действия. Он призвал их не ограничиваться сигналами в адрес Москвы.

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РСЗО
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