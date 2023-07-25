В России повысили призывной возраст: что нового, кого коснется Сначала депутаты планировали поэтапное изменение верхнего предела, но на заседании было принято решение отказаться от этого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В последний день летней сессии депутаты Государственной думы Российской Федерации приняли закон, которым предусматривается, что с 1 января 2024 года на военную службу будут призывать граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Сначала предлагалось повышать верхний предел поэтапно, однако за сутки до голосования все поменялось. Кого будут призывать в армию, что ждет срочников — в материале NEWS.ru.

Как изменится возраст призыва на военную службу

С 1 января 2024 года на военную службу будут призывать граждан в возрасте от 18 до 30 лет, при этом поэтапного повышения верхней границы призывного возраста не предусмотрено. Это следует из проекта поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе», принятых Госдумой 25 июля. Верхний предел призывного возраста будет сразу повышен с 27 до 30 лет, при этом нижний предел сохранится на прежнем уровне в 18 лет.

Как заявил глава комитета нижней палаты по обороне Андрей Картаполов, граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году. Накануне, 24 июля, он отмечал, что повышение призывного возраста будет поэтапным. Как говорил Картаполов, увеличение верхнего предела начнется с 2024 года, к призывному возрасту будет прибавляться по году в год, и к 2026-му планка, таким образом, повысится до 30 лет. Теперь же он заявил, что от переходного периода отказались: «Взвесили все за и против, посмотрели, посчитали, решили, что так будет проще».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последнее время поправки претерпевали самые разные изменения. Законопроект, одобренный Госдумой в первом чтении 14 июня, действительно предусматривал постепенное повышение нижней планки призывного возраста от 18 до 21 года с 2024-го до 2026-го. Однако 21 июля Картаполов публично объявил, что комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, согласно которой промежуток возрастов, подлежащих призыву в России, будет расширен и составит с 18 до 30 лет. По его словам, от повышения нижней границы призывного возраста парламентарии решили отказаться, потому как, заверил Картаполов, немало молодых людей, которые «хотят пойти служить именно в 18 лет».

Законопроект вызвал дискуссию среди депутатов. В частности, против сохранения нижней планки на 18 годах высказались руководитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Сенаторы призвали придерживаться озвученных ранее сроков: с 21 года до 30 лет. Бондарев ссылался на то, что глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял о необходимости призывать в армию молодых людей в возрасте от 21 до 30 лет и его предложение поддержал президент Владимир Путин.

Для чего потребовались изменения возраста призыва

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Интерфаксу», что в весенний призыв 2023 года было призвано 147 тысяч человек. По его оценкам, «чтобы эта цифра была устойчивой и было кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы».

«Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция», — указал Картаполов.

По его словам, те, кому исполнится 27 лет 31 декабря 2023 года, не подпадут под действие новой версии закона.

В итоге профильный комитет сегодня поддержал поправку о повышении верхнего предела призывного возраста. Также он рекомендовал вводить изменения не поэтапно, а сразу со следующего года. Решения комитета к законопроекту № 312507-8 уже появились в думской базе данных.

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press Андрей Картаполов

При этом глава думского комитета выразил уверенность, что новые границы призывного возраста поддержат в Совете Федерации. По его словам, это делается «для нашей страны, для нашего народа, для нашей армии, поэтому мы абсолютно уверены в правильности этого решения».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подтвердила, что сенаторы поддержат законопроект о расширении границ призывного возраста. По ее словам, новые поправки «дают молодым людям выбор». Матвиенко указала, что новые поправки, «по сути, ничего не меняют».

«Главное в проекте этого закона — то, что расширяется срок, в течение которого гражданин может исполнить, в соответствии с Конституцией, свой гражданский долг и отслужить в армии», — отметила спикер верхней палаты парламента на пресс-конференции.

Что еще изменится для срочников

Обсуждаемые поправки также предусматривают и ряд других нововведений: так, граждане, проходящие срочную службу по призыву, смогут заключать контракты о прохождении военной службы на один год.

В частности, срочники смогут заключать такие контракты в период объявленной мобилизации, в условиях введенного военного положения и в военное время, а также при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны, указывается в поправках в закон «О воинской обязанности и военной службе». Аналогичные нормы распространяются и на граждан, не пребывающих в запасе. У последней группы военнообязанных есть право заключать контракты о прохождении службы на один год или меньший срок.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В документе отмечается, что срочники, а также запасники, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств или для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, получат возможность заключить контракт о прохождении военной службы на один год или меньший срок. Согласно тексту документа, его можно подписать с военнослужащим, который был призван в армию, но не ранее чем за один месяц до истечения срока военной службы.

Госдума также приняла поправку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат и о запрете выезда из РФ призывников со дня направления повестки на работу или учебу и с момента ее размещения в специальном реестре.

Читайте также:

Сознательные отказчики: у призывников вырос интерес к альтернативной службе

Вам пришла повестка из военкомата. Что делать, это означает мобилизацию?

«Избежать демографической ямы»: в Госдуме объяснили призыв 30-летних

«С целью мобилизации»: юрист объяснил повышение сроков нахождения в запасе

Так готовят осеннюю мобилизацию? Зачем нужны новые штрафы для уклонистов