Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан Шойгу предложил увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России следует поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 лет до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России. По его словам, необходимо предоставить желающим возможность поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу, передает РИА Новости.

При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу, — сказал Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации до полного ее завершения. Глава Минобороны также отметил, что численность Вооруженных сил России необходимо довести до 1,5 млн человек, включая 670 тысяч контрактников. По его словам, это требуется для обеспечения безопасности страны.

Президент России Владимир Путин ранее на заседании коллегии заявил, что призванного резерва достаточно для ведения спецоперации. Он отметил, что в ходе частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек, 150 тысяч из которых проходят подготовку на полигонах.

9 декабря Путин отметил, что на сегодняшний день нет никаких факторов, указывающих на то, что в России может быть объявлена дополнительная мобилизация. По его словам, всего в рамках мобилизации было призвано 330 тысяч человек, из которых около 77 тысяч находятся в боевых подразделениях.