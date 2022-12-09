Путин: речи о дополнительной мобилизации не идет

На сегодняшний день нет никаких факторов, указывающих на то, что в России может быть объявлена дополнительная мобилизация, заявил президент Владимир Путин. По его словам, всего в рамках мобилизации было призвано 330 тысяч человек, из которых около 77 тысяч находятся в боевых подразделениях.

Да нет таких факторов сегодня, не просматриваются. Я же сказал — 330 тысяч человек было призвано в рамках мобилизации. 150 тысяч находятся в группировке. Из тех, кто находится в группировке, только половина, ну чуть больше, 77 тысяч, в боевых подразделениях, — сказал Путин.

По его словам, все подобные вопросы должны быть адресованы Министерству обороны России. При этом российский лидер подчеркнул, что с каждым днем эта тема обсуждается все меньше, а вопросы ставятся все менее острые.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что на данный момент во второй волне мобилизации нет необходимости. По его словам, любая мобилизация наносит огромный удар по экономике страны, социально-бытовым условиям проживания в ней, а также по имиджу государства. Он отметил, что «все закончено» еще во время проведения частичной мобилизации, когда призвали 300 тысяч человек.