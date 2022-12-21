Путин заявил, что призванного резерва достаточно для ведения спецоперации

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Президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны, что призванного резерва достаточно для ведения спецоперации. Он отметил, что в ходе частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек, 150 тысяч из которых проходят подготовку на полигонах.

В ряды вооруженных сил призваны 300 тысяч человек, 150 тысяч из них проводят подготовку на полигонах, и это достаточный резерв для ведения операции, — сказал президент.

9 декабря Путин отметил, что на сегодняшний день нет никаких факторов, указывающих на то, что в России может быть объявлена дополнительная мобилизация. По его словам, всего в рамках мобилизации было призвано 330 тысяч человек, из которых около 77 тысяч находятся в боевых подразделениях.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что на данный момент во второй волне мобилизации нет необходимости. По его словам, любая мобилизация наносит огромный удар по экономике страны, социально-бытовым условиям проживания в ней, а также по имиджу государства. Он отметил, что «все закончено» еще во время проведения частичной мобилизации, когда призвали 300 тысяч человек.