Военный эксперт оценил вероятность второй волны мобилизации Военный эксперт Матвийчук: сейчас нет необходимости во второй волне мобилизации

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что на данный момент во второй волне мобилизации нет необходимости, сообщает «Царьград». По его его словам, призыв людей на фронт наносит огромный удар по экономике страны, социально-бытовым условиям проживания в ней, а также по имиджу государства. Специалист отметил, что «все закончено» еще во время проведения частичной мобилизации, когда призвали 300 тысяч людей.

Была установка — 300 тысяч бойцов. 300 тысяч призвали. Губернаторы и военкомы, которым президентом были поставлены задачи, доложили о том, что цели достигнуты. И на этом всё закончено, — заявилМатвийчук.

Эксперт уточнил, что призыв граждан на фронт говорит о критическом состояние экономики страны, в котором ей нужно мобилизоваться и выполнить определенные задачи для защиты суверенитета. Матвийчук отметил, что на данный момент Россия не находится в таком состоянии и условий для дополнительной мобилизации нет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что в администрации президента России не видели письмо фракции «Яблоко» из заксобрания Карелии с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. В пресс-службе партии до этого сообщили, что фракция отправила такой запрос на имя президента РФ Владимира Путина. В «Яблоко» подчеркнули, что в стране объявили об окончании частичной мобилизации, но никакого нормативного акта издано не было.