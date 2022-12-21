Приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации до полного выполнения поставленных задач, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. Также, по его словам, главными задачами в предстоящем году для российских военных будет обеспечение мира и стабильности в Карабахе и Сирии, подготовка и проведение маневров войск «Запад-2023» и увеличение численности контрактников до 521 тысячи человек.
Приоритетная задача на 2023 год — продолжение специальной военной операции до полного выполнения задач, — сказал Шойгу.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что призванного резерва достаточно для ведения спецоперации. Он отметил, что в ходе частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек, 150 тысяч из которых проходят подготовку на полигонах.
9 декабря Путин отметил, что на сегодняшний день нет никаких факторов, указывающих на то, что в России может быть объявлена дополнительная мобилизация. По его словам, всего в рамках мобилизации было призвано 330 тысяч человек, из которых около 77 тысяч находятся в боевых подразделениях.