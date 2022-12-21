Шойгу назвал продолжение СВО приоритетной задачей на 2023 год

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Сергей Шойгу

Приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации до полного выполнения поставленных задач, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. Также, по его словам, главными задачами в предстоящем году для российских военных будет обеспечение мира и стабильности в Карабахе и Сирии, подготовка и проведение маневров войск «Запад-2023» и увеличение численности контрактников до 521 тысячи человек.

Приоритетная задача на 2023 год — продолжение специальной военной операции до полного выполнения задач, — сказал Шойгу.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что призванного резерва достаточно для ведения спецоперации. Он отметил, что в ходе частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек, 150 тысяч из которых проходят подготовку на полигонах.

9 декабря Путин отметил, что на сегодняшний день нет никаких факторов, указывающих на то, что в России может быть объявлена дополнительная мобилизация. По его словам, всего в рамках мобилизации было призвано 330 тысяч человек, из которых около 77 тысяч находятся в боевых подразделениях.