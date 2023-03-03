«Избежать демографической ямы»: в Госдуме объяснили призыв 30-летних

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что повышение минимального возраста призыва в армию с 18 до 21 года нужно, потому что армии требуются «более сознательные и вдумчивые бойцы». В разговоре с NEWS.ru он объяснил, что в этом случае необходимо повысить и максимальный возраст с 27 до 30 лет, чтобы избежать «армейской демографической ямы».

Нам нужны более сознательные и вдумчивые бойцы. Не вчерашние школьники, а вполне состоявшиеся молодые люди, которые понимают, что делают и куда стремятся. Поэтому и предлагается призывать с 21 года, между прочим, во многих странах это и есть совершеннолетие. Соответственно, и верхнюю планку в таком случае, чтобы избежать армейской демографической ямы, нужно будет поднять до 30 лет, собирая тех, кто прежде по каким-то причинам не служил. Конечно, делать это нужно постепенно, чтобы разом не обескровить войска, тем более когда они ведут боевые действия. Призывники в них участия не принимают, но несут службу на других направлениях, прикрывая наши авангарды в тылу, — сказал политик.

При этом политик заявил, что года призывной службы «абсолютно недостаточно при современной технике» и требуется отправлять мужчин в армию на два или три года.

Пугаться не надо. А еще те, кто служил, заслуживает привилегий, а всем остальным нужно запрещать занимать высокие посты во власти, — добавил депутат.

Также он сказал, что «неплохо было бы» организовать двухнедельные военные сборы для всех военнообязанных россиян: «В нынешнем положении никому не помешает умение управляться с автоматом, а то и с чем-нибудь потяжелее».

Ранее глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев заявил, что призывной возраст могут повысить уже в осенний призыв 2023 года. Предложение министра обороны Сергея Шойгу о повышении максимального возраста призыва в армию с 27 до 30 лет, а минимального — с 18 до 21 года еще в январе 2022 года поддержал президент Владимир Путин. После этого с его активной поддержкой выступили и представители законодательной власти.