Так готовят осеннюю мобилизацию? Зачем нужны новые штрафы для уклонистов Как будут наказывать за неявку в военкомат по повестке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат и неоказание содействия комиссариатам во время мобилизации. Зачем это надо, что изменится для призывников и запасников — в материале NEWS.ru.

Когда поправки вступят в силу

Поправки в КоАП будут внесены ко второму чтению законопроекта, который был зарегистрирован еще в феврале 2019 года. Его авторами стали депутаты Андрей Красов, Юрий Швыткин, Ирина Гусева, Борис Менделевич, Михаил Романов, Михаил Шеремет и Игорь Станкевич.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он вводит «новый принцип» воинского учета, «заключающийся в самостоятельной явке граждан, достигших призывного возраста, на мероприятия, связанные с исполнением воинской обязанности».

«[Законопроектом] уточняется, что неявка гражданина без уважительных причин в военный комиссариат в установленные федеральным законом сроки, в том числе <...> по повестке, <...> считается уклонением от исполнения воинской обязанности и влечет ответственность», — говорится в пояснительной записке.

В случае принятия законопроект должен вступить в силу с 1 октября 2023 года, то есть с даты начала осеннего призыва.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Какие штрафы будут для уклонистов

Законопроектом вводятся штрафы от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат или другой орган, ответственный за первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы или о выезде из РФ. Сейчас санкций за это нет.

За уклонение от медосвидетельствования или обследования по комиссии штраф повышается до 15–25 тысяч рублей (сейчас — от 500 до 3000 рублей).

Законопроект вводит в КоАП новую статью, наказывающую «за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации», а именно за неисполнение обязанностей оповещения и явки на сборные пункты или в воинские части. Для должностных лиц за это вводятся штрафы от 60 до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 500 тысяч рублей.

Помимо этого, депутаты хотят усилить и расширить административную ответственность за непредоставление военкоматам «в установленный срок» списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Должностным лицам за это грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей, юридическим — от 350 рублей до 400 тысяч рублей.

В действующей редакции КоАП штраф за это предусмотрен только для должностных лиц в размере от одной до трех тысяч рублей.

Также вводится ответственность за неоповещение граждан о вызове (повестке, в том числе электронной) в военкомат либо необеспечение «возможности своевременной явки» по вызову военкомата. Должностных лиц авторы поправок планируют штрафовать за это на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, юрлица — от 350 до 400 тысяч рублей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Зачем нужны эти поправки

В пояснительной записке авторы законопроекта сравнивают службу в армии с обязанностью по уплате налогов или получению паспорта. Они объясняют необходимость ужесточения требований незначительностью штрафов, установленных еще в 2007 году, а также высоким количеством уклонистов.

«Так, в 2017 году военным комиссариатам не удалось оповестить порядка 150 тысяч граждан призывного возраста», — сказано в записке.

Сейчас за неявку в военкомат грозит штраф от 500 до 3000 рублей. Поэтому законодатели хотят повысить его до 40–50 тысяч.

По мнению авторов законопроекта, изменения также «будут способствовать эффективному содействию органов внутренних дел военным комиссариатам», разыскивающим уклонистов

Кто и почему критикует законопроект

Глава Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин в разговоре с NEWS.ru раскритиковал законопроект. По его мнению, «повесточные» поправки в КоАП излишни с учетом того, что ранее власти уже ввели единый реестр военнообязанных, который должен заработать уже осенью 2023 года.

«Это перегиб, потому что в будущем будет существовать единый реестр, в котором будут собраны все данные, касающиеся обязанности по воинскому учету, все изменения о месте жительства, работы, семейного положения. Эта информация будет автоматически появляться в данном реестре, поэтому на каком основании обязывают еще и гражданина сообщать данную информации и тем более привлекать к ответственности, непонятно», — поделился мнением Тригнин.

Он добавил, что при неявке по электронной повестке, человек и так будет привлечен к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. В этом случае ему могут назначить «штраф в размере около 200 тысяч рублей или даже лишение свободы».

«Также неясно, зачем еще больше ужесточать штрафы», — добавил Тригнин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие нововведения для военнообязанных уже приняла Госдума

Как уже писал NEWS.ru, 14 июля Госдума приняла во втором чтении законопроект, повышающий предельный возраст пребывания в запасе россиян на пять лет. Согласно нововведениям, с 2024 по 2028 год будет действовать переходный период, в течение которого предельный возраст военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

Комментируя NEWS.ru эту инициативу, правозащитник Михаил Салкин заявил, что она даст властям возможность в случае необходимости мобилизовать больше россиян: «Это означает, что большее количество граждан можно будет призывать с целью мобилизации. Это говорит и о том, что те [военнослужащие], кто планировал быть уволенным по достижении предельного срока, никуда быть уволены не могут».

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