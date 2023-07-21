Повышение призывного возраста: кого коснется, кому дадут отсрочку В России разрабатывают новые правила призыва на военную службу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что власти решили поддержать поправку о возрасте призыва на военную службу. Какими будут нижняя и верхняя планка призывного возраста, когда заработают новые нормы, какие изменения планируется внести в правила призыва и будет ли в России новая волна мобилизации — в материале NEWS.ru.

Как в Госдуме объясняют необходимость повышения возраста призыва

В декабре 2022 года Андрей Картаполов, анонсируя поправки, объяснял их необходимостью призыва в армию более взрослых мужчин, а не вчерашних школьников.

«Если сейчас в армию приходит паренек, который окончил 11 классов, который, кроме мамы с папой и большой соски, в жизни ничего не видел, то теперь в армию пойдет взрослый человек, который давно окончил школу, который получил профессию и жизненный опыт, который стал самостоятельным. Кроме того, у него уже, скорее всего, будет профессия, и значит, его будет проще определить в армии по военной специальности. <...> Гораздо проще разговаривать с человеком, который уже что-то умеет. Вот единственный смысл всего этого мероприятия», — заявлял депутат в интервью «Фонтанке».

Также Андрей Картаполов подчеркивал, что если в армию будут забирать более «взрослых и подготовленных» людей, то «качество призывного контингента повысится, а значит, и повысятся боевые способности ВС РФ».

В июле глава комитета Госдумы по обороне заявил, что было много обращений от людей, «которые считают, что именно в 18 лет им проще пойти отслужить, а потом уже заниматься образованием, трудоустройством».

«Не отреагировать на эти вещи мы не могли. <...> Это право гражданина, поэтому мы расширили права, а никак их не сократили», — рассказал Андрей Картаполов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как изменится возраст призыва на срочную службу в 2024 году

В первом чтении законопроект предполагал повышение нижней границы призывного возраста с действующих сегодня 18 лет до 21 года. Изначально планировалось, что с 1 января по 31 декабря 2024 года будут призываться граждане от 19 до 30 лет. С 1 января 2025-го — с 20 лет, а в 2026-м — с 21 года. При этом подразумевалось, что после 2024 года 18-летние россияне могут пройти срочную военную службу по желанию. При этом верхнюю планку авторы законопроекта намереваются поднять с 27 до 30 лет единовременно.

Ко второму чтению, по словам Андрея Картаполова комитет Госдумы по обороне поддержал поправку оставить нижнюю планку на прежнем уровне — 18 лет. Верхний предел повысится до 30 лет.

«Главная поправка, что верхний предел [призывного возраста] — это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется», — заявил Картаполов.

В Кремле поддержали новую планку призывного возраста?

В администрации президента не стали комментировать предложение оставить нижнюю планку призывного возраста на уровне 18 лет при увеличении верхнего предела с 27 до 30 лет. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль пока не может высказываться по этой теме, обсуждение вопроса в парламенте продолжается.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Когда вступят в силу новые правила призывного возраста

По словам Андрея Картаполова, нормы о повышении призывного возраста до 30 лет не коснутся осеннего призыва 2023 года.

«Предлагается вступление в силу [законопроекта] с 1 января 2024 года. То есть на осенний призыв [2023 года] эти все правила никак не распространяются. И те, кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, они под действие нового закона с 1 января 2024 года не подпадают», — объяснил Картаполов.

Могут ли повысить возраст призыва до 40 лет

Его коллега Виктор Соболев сообщил, что на заседании профильного комитета Госдумы высказывались предложения увеличить призывной возраст до 40 лет.

«Это необходимо сделать — увеличить [призывной] возраст, может быть, даже <...> до 40 лет. Что это за люди, которые до 30 лет не прошли службу в армии? Это те люди, которые уклонялись в принципе. <...> И вот сейчас, когда востребованы мобилизационные ресурсы и при увеличении ВС, и при восполнении потерь, нужны люди, обученные навыкам, а они не служили», — заявил Соболев.

По его словам, такие граждане обязаны получить военно-учетную специальность и «обязательно должны пройти военную службу»: «Если все НАТО будет с нами воевать, мы должны быть к этому готовы».

«Дело в том, что в период разгула демократии до проведения СВО и частичной мобилизации у нас многие люди просто не служили в армии и не имеют военно-учетной специальности. Однако нам необходимы обученные люди, в принципе каждый гражданин России, если он дорожит своей страной, должен быть готов защитить ее от посягательств любого противника, в том числе и блока НАТО», — уточнил парламентарий в комментарии NEWS.ru.

Будет ли новая волна мобилизации в 2023 и 2024 годах

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев не исключил возможности второй волны мобилизации. По его словам, сегодня промышленность РФ в состоянии обеспечить ту группу военных, которые находятся в зоне СВО.

«Частичная мобилизация исходит из возможности нашей промышленности обеспечить ту группировку, которая сегодня выполняет боевые задачи в зоне СВО. Сегодня наша промышленность в состоянии ее обеспечить. Если будет что-то более [масштабное], тогда будет рассматриваться [возможность мобилизации]», — сказал Гурулев.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации нет. По его словам, с января 2023 года Минобороны смогло набрать более 150 тысяч контрактников, вместе с добровольцами их число составляет 156 тысяч человек.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будут ли увеличивать срок службы в армии

Картаполов пообещал, что срок срочной службы в РФ останется прежним, увеличивать его власти не собираются.

«Продолжительность срочной службы сохраняется в один год, необходимости в двух годах службы нет», — сказал глава думского оборонного комитета.

В январе 2023 года Картаполов заявлял, что вопрос перестройки ВС РФ, и в частности увеличение периода срочной службы, следует поднимать после окончания боевых действий на территории Украины. Депутат полагал, что «такой необходимости нет».

В конце апреля первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, напротив, заявлял о необходимости увеличения срока службы в армии.

«Я давно выступаю за увеличение срока службы. Чем дольше солдаты и матросы проводят времени в армии, тем они опытнее, а подразделение более скоординировано», — говорил Журавлев.

Кому дадут отсрочку от армии в 2023 году

Отсрочку от призыва, в частности, получат IT-специалисты. С 24 июля начнется прием соответствующих заявлений.

«Сотрудники IT-компаний с 24 июля по 8 августа смогут через „Госуслуги“ подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва», — заявили в Минцифры РФ.

Списки кандидатов на получение отсрочки также отправляются компаниями. От одной организации может поступить несколько списков, уточнили в ведомстве. Решение по предоставлению отсрочки будет приниматься призывными комиссиями в период с 1 октября по 31 декабря.

При этом далеко не все IT-специалисты смогут получить отсрочку. Согласно установленным критериям, она предоставляется только гражданам России в возрасте от 18 до 27 лет, работающим по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня. Также обязательно наличие высшего образования.

Отсрочка от срочной также положена:

признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, — на срок до одного года;

занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);

являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;

имеющим двух и более детей;

имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет и другим категориям граждан.

Полный перечень категорий, имеющих право на отсрочку от службы в армии, указан в ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что еще меняется в правилах призыва

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, который увеличил на пять лет предельный возраст нахождения в запасе. С 2024-го по 2028 год будет действовать переходный период, в течение которого предельный возраст военнообязанных россиян, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

Комментируя NEWS.ru эту инициативу, правозащитник Михаил Салкин заявил, что она даст властям возможность в случае необходимости мобилизовать больше россиян: «Это означает, что большее количество граждан можно будет призывать с целью мобилизации. Это означает, что те [военнослужащие], кто планировали уволиться по достижении предельного срока, не могут быть уволены».

Накануне комитет Госдумы по госстроительству подготовил и одобрил ко второму чтению поправки в законодательство, согласно которым россиян будут штрафовать за несообщение новых данных в военкомат. Также увеличиваются штрафы за неявку по повестке — сейчас за это грозит штраф от 500 до 3000 рублей, депутаты хотят повысить его до 40–50 тысяч.

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