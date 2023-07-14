«С целью мобилизации»: юрист объяснил повышение сроков нахождения в запасе Юрист Салкин: повышение возраста запаса даст возможность мобилизовать больше россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Решение Госдумы повысить предельный возраст пребывания в военном запасе даст властям возможность при случае мобилизовать больше россиян, рассказал юрист и правозащитник Михаил Салкин NEWS.ru. Также поправка позволит не увольнять со службы тех, кто хотел уйти по достижении нынешней верхней планки, отметил он.

Это означает, что большее количество граждан можно будет призывать с целью мобилизации. Потому что более ни для какой цели нахождение в запасе не требуется. Это говорит и о том, что те [военнослужащие], кто планировал быть уволенным по достижении предельного срока, они никуда быть уволены не могут, — объяснил Михаил Салкин.

В связи с этим, по мнению правозащитника, «это дает возможность не отпускать людей с воинской службы, даже тех, кто призван по мобилизации».

Ранее Госдума приняла во втором, основном чтeнии законопроект, повышающий предельный возраст пребывания россиян, находящихся в военном запасe, на пять лет. С 2024 до 2028 года будет действовать переходный период, в течение которого предельный возраст военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.