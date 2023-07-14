Госдума поддержала повышение предельного возраста пребывания в запасе ГД одобрила поправки об увеличении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе

Фото: МО РФ

Госдума одобрила поправки, предусматривающие повышение предельного возраста пребывания в запасе для граждан, которые имеют воинские звания, сообщает РИА Новости. Срок пребывания в запасе возрастет для них на пять лет.

Согласно поправкам, предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов первого разряда повышается с 35 до 40 лет. Для второго разряда планка поднимается с 45 до 50 лет, для третьего — с 50 до 55 лет.

Кроме того, нововведения увеличивают предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для россиян, имеющих звания старших офицеров, он повышается с 60 до 65 лет. Для граждан, которые имеют младшие офицерские звания, возраст нахождения в мобилизационном резерве увеличивается с 55 до 60 лет, а для имеющих иные звания — с 50 до 55 лет.

Поправки внесены к законопроекту, согласно которому россияне, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в операциях за пределами РФ.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, что нижняя палата парламента может уже в июле принять закон о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. В этом случае в 2024 году в армию будут призывать россиян в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет и, наконец, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.