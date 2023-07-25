«Ничего не меняется»: Матвиенко о повышении призывного возраста Матвиенко: закон о повышение призывного возраста ничего не изменит

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции заявила, что не видит причин для резонанса вокруг закона, который повышает призывной возраст, сообщает РИА Новости. Она предположила, что сенаторы, вероятнее всего, поддержат этот законопроект.

Нет причин для излишнего резонанса вокруг этого закона.<...> Cрок службы в армии не меняется: как служили год, так и будут служить. <...> Главное в проекте этого закона, что расширяется срок, в течение которого гражданин может <...> отслужить в армии, — заявила Матвиенко.

По словам Матвиенко, этот закон позволит выпускнику, который не поступил в вуз, пойти в армию, а затем, уже имея опыт воинской службы, получить определенное преимущество при поступлении.

25 июля Госдума планирует рассмотреть во втором чтении проект закона о повышении призывного возраста до 30 лет. Нижний предел останется неизменным – 18 лет. Сообщалось, что верхняя планка призывного возраста в России будет повышена без переходного периода. Соответствующую поправку внесли при рассмотрении законопроекта в Госдуме ко второму чтению. Изменения одобрил комитет Думы по обороне. Изначально предполагалось, что переходный период должен был продлиться до 2026 года. Предположительно, нормы вступят в силу уже в 2024 году.