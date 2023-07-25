Призывной возраст в России изменят без переходного периода Госдума отказалась от переходного периода при повышении верхней планки призывного возраста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верхняя планка призывного возраста в России будет повышена без переходного периода. Соответствующую поправку внесли при рассмотрении законопроекта в Госдуме, о чем свидетельствуют материалы пресс-службы нижней палаты парламента.

По задумке, граждан России будут призывать в армию с 18 до 30 лет, однако прежде предполагалось, что процесс повышения будет осуществляться поэтапно. Переходный период должен был продлиться до 2026 года. Судя по последним изменениям, нормы вступят в силу уже в 2024 году.

С учетом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, которые касаются повышения призывного возраста и которые предлагаются к вступлению в силу с 1 января 2024 года, — сказано в таблице поправок.

В понедельник, 24 июля, глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов утверждал, что переходный период все же будет. Как заявлял депутат, поэтапное повышение призывного возраста должно было проводиться с 2024 по 2026 год.

Ранее в парламенте также решили отказаться от повышения нижней планки призыва до 21 года. Минимальный возраст решили оставить прежним — 18 лет. Картаполов объяснил решение тем, что «очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет».