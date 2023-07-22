В Совфеде выступили против призыва россиян в армию с 18 лет Клишас призвал повысить минимальный призывной возраст до 21 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал поднять минимальный призывной возраст в России с 18 лет до 21 года. Сенатор написал об этом в своем Telegram-канале, поддержав соответствующую инициативу сенатора Виктора Бондарева, возглавляющего комитет Совфеда по обороне и безопасности.

Полностью согласен с коллегой сенатором, Героем России Виктором Бондаревым. Общее правило — 21 год и 30 лет — возраст призыва на срочную службу, — написал Клишас.

Ранее Бондарев призвал установить нижнюю планку призывного возраста с 21 года, как изначально и предлагал министр обороны РФ Сергей Шойгу, и что в итоге было поддержано президентом Владимиром Путиным. При этом парламентарий призвал допустить возможность поступления на службу с 18 лет по собственному желанию, в случае если гражданина признают годным, однако это должно быть «скорее исключением из правил», по мнению сенатора.

До этого глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывать на срочную службу будут с 18 до 30 лет. По его словам, новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года, они заработают с весеннего призыва в 2024 году. Соответствующие изменения подготовили ко второму чтению законопроекта, в первом же рассматривалось поэтапное повышение минимального призывного возраста до 21 года.