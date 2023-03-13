До 21 года поэтапно, до 30 лет сразу: как будут поднимать призывной возраст В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста, разъясняющий порядок реформы

Фото: Министерство обороны РФ

Глава комитета Госдума по обороне Андрей Картаполов, а также депутаты Андрей Красов и Юрий Швыткин (все представляют «Единую Россию») внесли в нижнюю палату законопроект о повышении призывного возраста. Согласно документу, уже в 2024 году в армию начнут призывать 30-летних, тогда как повышение нижней планки с 18 до 21 года растянется до 2026 года. Законопроектом уточнены детали поэтапного перехода к новой системе призыва. О том, что предлагают депутаты — в материале NEWS.ru.

Новые правила набора в армию: что говорится в законопроекте Госдумы

Внесенный в парламент законопроект предполагает «поэтапное» повышение возраста призыва в армию. Согласно тексту, с 2024 года предлагается повысить верхнюю границу возраста подлежащих обязательной службе граждан с 27 до 30 лет. Нижнюю же границу поднимать предлагается постепенно. Таким образом каждый год вплоть до 2026 года призывной возраст будет меняться:

с 1 января 2024 года: 19-30 лет;

с 1 января 2025 года: 20-30 лет;

с 1 января 2025 года: 21-30 лет.

При этом мужчины с 18 лет смогут по собственному желанию стать призывниками даже после вступления в силу законопроекта, если подадут соответствующее заявление в призывную комиссию. Аналогично гражданам в возрасте от 27 до 30 лет, которые не служили в армии, но уже были зачислены в запас, авторы законопроекта оставляют возможность пойти в войска по призыву, подав соответствующее заявление в военкомат.

Фото: Министерство обороны РФ

В пояснительной записке авторы пишут, что реализация законопроекта позволит исключить явку школьников в военкоматы для получения отсрочки, а также сократить расходы бюджета на медицинское освидетельствование призывников, которые учатся в школах или коллежах.

Кто предложил увеличить призывной возраст в армию

Законопроект появился после соответствующего предложения министра обороны Сергея Шойгу. В конце декабря 2022 года он заявил, что нижнюю планку призывного возраста в России следует поднять с 18 до 21 года, а верхнюю — с 27 до 30 лет. Также он порекомендовал увеличить общую численность солдат в стране, а призывникам разрешить переходить на контракт с первого дня службы. Предложение министра тогда поддержал президент Владимир Путин.

О том, что минимальный возраст призыва будет подниматься постепенно, а верхний — сразу, Картаполов говорил еще в январе 2023 года. При этом тогда он предполагал, что реформа начнется уже с весеннего призыва 2023 года. Однако позднее политик признал, что к весне принять нужный законопроект депутаты не успеют. Во внесенном сегодня документе указано, что он должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

В то же время еще в начале марта депутаты говорили, что ждут законопроекта от Минобороны, чтобы рассмотреть его. В результате текст внесен не правительством, а самими законодателями.

Мнения за и против изменения призывного возраста

Правозащитники, с которыми общался NEWS.ru, изначально сомневались, что в армию получится призвать много 30-летних. «Если человек не ходил [в армию] до 27 лет, неужели он позволит призвать себя в 29–30 лет, когда он уже осознанный взрослый, у него своя жизнь, работа, семья?» — говорила координатор движения сознательных отказчиков от военной службы Елена Попова. В свою очередь глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова отмечала, что проблемы могут возникнуть с демографией, так как возможен «очередной отъезд» россиян.

Фото: Министерство обороны РФ

Вопросы законопроект вызывал и у депутатов. Так, член комитета ГД по обороне Виктор Соболев говорил, что не видит смысла в повышении призывного возраста. По его словам, нижняя планка в 21 год — «ни туда ни сюда», потому что потенциальный призывник в этом возрасте еще не закончит вуз.

В свою очередь руководитель отдела правового сопровождения клиентов компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко говорила NEWS.ru, что повышение минимального возраста призыва позволит выпускникам ПТУ и колледжей поступать на высшее образование до 21 года и таким образом получать отсрочку. Сейчас же такие люди свое право на отсрочку используют при получении среднего специального образования и поступить на высшее до службы в армии не могут.

Однако новые нормы минимизируют число призывников, которые смогут пользоваться отсрочками вплоть до 27 лет, обучаясь сначала в бакалавриате, потом в магистратуре и аспирантуре, отметила юрист. Это значит, что общее число подлежащих призыву мужчин вырастет.

Как в России менялись правила призыва в армию

Практика призывной службы в армии перешла в Россию от Советского Союза и закреплена в Конституции. В 1996 году на фоне президентских выборов занимавший тогда пост главы государства Борис Ельцин подписал указ, предусматривающий отмену призыва. Однако отмены так и не произошло. В 2008 году указом Владимира Путина срок службы для всех был сокращен с двух лет до одного, а общее количество призывников в армии снижалось. С тех пор значимых изменений правил призыва срочников в армии не было, хотя еще в 2019 году Владимир Путин говорил, что призыв «постепенно-постепенно» уходит в прошлое.