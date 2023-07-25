«Так будет проще»: в Госдуме объяснили новое решение по призывному возрасту Картаполов: отказ от повышения призывного возраста в России упростит реализацию идеи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума решила отказаться от переходного периода при повышении призывного возраста в России, так как это упрощает работу, заявил глава оборонного комитета нижней палаты парламента Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, депутаты взвесили все за и против перед принятием соответствующих поправок в законодательство.

Взвесили все за и против, посмотрели, посчитали, решили, что так будет проще, — сказал Картаполов.

В понедельник, 24 июля, глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов утверждал, что переходный период все же будет. Как заявлял депутат, поэтапное повышение должно было проводиться с 2024 по 2026 год.

Позднее стало известно, что верхнюю планку призывного возраста в России повысят без переходного периода. Соответствующую поправку внесли при рассмотрении законопроекта в Госдуме. Таким образом, нормы о призыве граждан в возрасте до 30 лет вступят в силу уже в 2024 году.

Ранее в парламенте также решили отказаться от повышения нижней планки призыва до 21 года. Минимальный возраст решили оставить прежним — 18 лет. Картаполов объяснил решение тем, что «очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет».