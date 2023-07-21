Сенатор Бондарев напомнил о позиции Путина по призывному возрасту Сенатор Бондарев: Путин и Шойгу поддерживали идею по призыву в армию с 21 года

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Виктор Бондарев

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу придерживались позиции о призыве в армию с 21 года, написал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем Telegram-канале. Сенатор добавил, что в законопроекте нужно предусмотреть право идти на срочную службу с 18 лет по личному желанию.

Должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет, — написал он.

Бондарев отметил, что в комитет Совета Федерации не поступала поправка о сохранении нижней границы в 18 лет и повышении верхней до 30 лет, соответственно эта идея членам Совфеда не обсуждалась.

Ранее генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что повышение призывного возраста в России необходимо для улучшения мобилизационного ресурса. Он призвал увеличить количество военных кафедр в вузах, чтобы люди могли получать военно-учетную специальность во время учебы. Новый закон, по словам Соболева, направлен на тех, кто в свое время уклонился от службы и ушел в запас.