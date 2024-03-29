Правозащитник назвал лучший способ защитить права призывника Правозащитник Мельников: юрист лучше всего защитит права срочника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наиболее эффективно защищать права призывника смогут его родственники вместе с адвокатами, которые будут подавать заявления в соответствующие инстанции, рассказал NEWS.ru вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, самим солдатам срочной службы сложнее защитить свои законные права.

Существует целый ряд законных способов добиться соблюдения своих прав, но чаще это проще сделать родственникам призывников вместе c адвокатами. На месте достаточно сложно самому призывнику, например, из военной части отправить то или иное обращение. Кроме того, у призывников существуют некоторые проблемы, поэтому лучше всего обращаться в военную прокуратуру в случае, если права нарушаются, — заявил Мельников.

По его словам, существуют возможности для обращения в общественные институты, например, уполномоченного по защите прав человека в РФ. Правозащитник отметил, что есть возможность, следует обратиться в Комитет солдатских матерей, которые также оказывают содействие призывникам. Он напомнил, что существуют и общественные советы при Министерстве обороны, также в процесс защиты прав призывников вовлечен ряд депутатов Государственной Думы.

Ранее заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех субъектах России. По его словам, исключения составят некоторые районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории, где граждан призывают на службу с 1 ноября по 31 декабря. Вице-адмирал подчеркнул, что с 16 апреля заработает прямая телефонная линия, где специалисты будут отвечать на все вопросы граждан, касающиеся призыва на военную службу.