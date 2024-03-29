В Генштабе рассказали подробности о весеннем призыве Генштаб: весенний призыв пройдет во всех регионах РФ кроме Крайнего Севера

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Весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех субъектах России, заявил заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский во время брифинга. По его словам, исключения составят некоторые районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории, где граждан призывают на службу с 1 ноября по 31 декабря.

Он (весенний призыв. — NEWS.ru) будет проходить с 1 апреля во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий, — сказал Цимлянский.

Вице-адмирал подчеркнул, что с 16 апреля заработает прямая телефонная линия, где специалисты будут отвечать на все вопросы граждан, касающиеся призыва на военную службу. Цимлянский добавил, что подробная информация о весеннем призыве представлена на сайте Министерства обороны РФ. Кроме этого, граждане могут обратиться в электронные приемные командующих родами войск.

Ранее начальник ГОМУ Генштаба России Евгений Бурдинский подтвердил, что военные, призванные на службу в рамках весенней кампании, не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине. Генерал-полковник также подчеркнул, что срок службы остается неизменным — один год. Новобранцев со сборных пунктов распределят в войска 15 апреля.