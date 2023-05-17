Реестр военнообязанных заработает осенью: кто и как туда попадет Эксперт полагает, что создание реестра не потребует массовых вызовов мужчин в военкоматы

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

К началу осеннего призыва в октябре 2023 года в РФ заработает реестр военнообязанных. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Соответствующее требование содержалось в подписанном президентом Владимиром Путиным законе об электронных повестках, а также указе от ноября 2022 года. Что такое реестр военнообязанных, для чего он нужен и чьи данные туда попадут — в материале NEWS.ru.

Что сказали в Минцифры о реестре военнообязанных

Глава Минцифры Максут Шадаев 17 мая заявил, что единый реестр военнообязанных может заработать осенью 2023 года: «Заработает быстро, я думаю. <...> Пока, как заявили, к осеннему призыву. В рамках осеннего призыва мы планировали».

Осенний призыв должен стартовать 1 октября. Ранее Шадаев уже обещал, что реестр военнообязанных в полном объеме будет запущен не раньше начала осенней призывной кампании.

NEWS.ru направил в Минцифры запрос с просьбой прокомментировать, что именно будет представлять собой реестр, сколько средств нужно затратить на его разработку и создание, а также какие структуры привлекались к работам. Однако в ведомстве не смогли оперативно предоставить комментарий.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Кто попадет в реестр военнообязанных

Как пояснил NEWS.ru военный аналитик Виктор Литовкин, в реестр военнообязанных войдут «находящиеся в запасе, в отставке, призванные в вооруженные силы и поставленные на учет будущие призывники». По его словам, также «должны быть мобилизационные списки из тех, кто может служить, чтобы военкомат мог сразу выложить эти данные, а не так, как было во время частичной мобилизации и веером рассылали повестки».

В реестре должна появиться информация обо всех россиянах, состоящих на воинском учете. В их число входят люди призывного возраста (18–27 лет), ранее не служившие или не получившие справку вместо военного билета. Также в реестр попадут мужчины, находящиеся в запасе, в возрасте до 70 лет и женщины, получившие военную специальность, в возрасте до 50 лет.

Согласно действующему законодательству, на воинском учете в РФ состоят все военнообязанные, кроме тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе, и имеющих категорию годности Д (не годен) и юношей до первоначальной постановки на учет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зачем нужен единый реестр военнообязанных

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, «реестр нужен, потому что обнаружилось, что во время частичной мобилизации бардак в военкоматах».

«Все об этом знали, но никак руки не доходили, чтобы все привести в порядок», — считает собеседник NEWS.ru.

Литовкин полагает, что создание реестра не потребует массовых вызовов мужчин в военкоматы: «Просто все документы, которые есть в военкоматах в папках, введут в компьютеры. Это большая, сложная и кропотливая работа. Кого-то могут и пригласить для уточнения каких-то данных, потому что дела лежат давно, а у человека мало ли какие дела произошли, введут правку в реестр».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Проводы призывника в рамках частичной мобилизации

Как реестр военнообязанных связан с электронными повестками

Создание единого реестра военнообязанных в РФ предусмотрено законом об электронных повестках, который был подписан Владимиром Путиным 14 апреля.

Электронные повестки будут формироваться на основе реестра военнообязанных. Как писал NEWS.ru, это не автоматический процесс — действия в программе совершает сотрудник военкомата. Именно он будет направлять повестки в соответствующий реестр и на портал «Госуслуги». О требовании прийти в военкомат человек узнает через уведомление портала, в МФЦ или зарегистрировавшись в данном реестре. Через неделю после появления повестки в реестре она получает статус врученной.

Получателей электронной повестки обязали в течение 20 дней явиться в военкомат. В случае неявки получателю извещения нельзя будет выехать за границу, зарегистрироваться как ИП, стать самозанятым, совершить любые действия с недвижимостью, управлять транспортными средствами, зарегистрировать транспорт на себя, взять кредит или заем.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Какие именно данные будут в реестре военнообязанных и кто их туда будет вносить

В законопроекте о едином реестре военнообязанных говорится, что передавать данные о гражданах в военкоматы должны: университеты, медицинские организации (информацию о состоянии здоровья), суды (при вынесении приговоров), МВД (при переезде и регистрации), ФНС, Фонд пенсионного и социального страхования, Центризбирком (данные об участии в выборах, в том числе — из регистра избирателей), органы дознания и следствия (при возбуждении и прекращении уголовных дел), а также местные и федеральные органы власти.

Для электронного реестра воинского учета в военкоматы будут отправлять личные данные (ФИО, дату рождения, пол), полные паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о месте работы, дипломе и образовании, а также о состоянии здоровья. Кроме того, в реестре будет информация о наличии иностранного гражданства или вида на жительство и месте пребывания, даже если у россиянина нет регистрации.

Руководители организаций и другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица будут обязаны информировать граждан о вызовах военных комиссариатов при их поступлении, в том числе в электронной форме.

Военный комиссар Москвы Максим Локтев ранее сообщил, что тестовая рассылка электронных повесток через портал госуслуг начнется в рамках весеннего призыва 2023 года. А председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что такие повестки не будут иметь юридической силы. По его словам, они будут рассылаться, чтобы понять, как работает новая система и доходят ли они до призывников.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Призывники в рамках частичной мобилизации во временном пункте мобилизации

Когда началась работа над реестром военнообязанных

Формирование реестра военнообязанных ведется как минимум с конца 2022 года, после издания в ноябре указа президента РФ № 854 «О государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета».

В соответствии с этим документом Минцифры и ФНС должны «обеспечить формирование» соответствующего документа до 1 апреля 2024 года. В него должны войти сведения о россиянах, состоящих на воинском учете, и тех, кто обязан состоять на нем, но не сделал этого.

До конца 2022 года Минобороны, Минцифры и главы субъектов должны были оцифровать данные в военкоматах о военнообязанных. После этого Минобороны совместно с ФНС сверят оцифрованные данные с информацией из «единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ», чтобы выявить уклонистов и добавить их в базу военнообязанных.

В Минобороны заявляли, что электронный реестр военнообязанных фактически уже используется. Вот что говорил в конце марта представитель Генштаба Владимир Цимлянский: «На основе полученных электронных сведений нами сформирована единая электронная база данных, которая размещена в закрытом сегменте Министерства обороны РФ. В дальнейшем эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

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