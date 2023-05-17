Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

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Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Он уточнил, что ведомство изначально называло такие сроки, сообщает РИА Новости.

Заработает быстро, я думаю. <...> Пока, как заявили, к осеннему призыву. В рамках осеннего призыва мы планировали, — сказал Шадаев.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Как заявили в Минобороны, в ходе весеннего призыва в 2023 году военкоматы не будут заниматься «веерной» рассылкой электронных повесток гражданам призывного возраста. В ведомстве уточнили, что единый реестр учета создавался исключительно с целью упрощения коммуникации между военными комиссариатами и россиянами.

Позже первый замглавы комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев объяснил, что реестр военнообязанных граждан России создается для грамотного распределения задач на случай необходимости. По его словам, каждый военнообязанный должен быть внесен в общую базу и иметь понятный статус, чтобы его по ошибке не заставили заниматься не своим делом.