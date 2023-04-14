Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме. В опубликованном на официальном портале правовой информации документе 56 страниц.

Документом предусмотрен ряд обеспечительных мер для уклонистов. Так, устанавливается ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке — предусматривается запрет на госрегистрацию транспортных средств.

Кроме того, гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, будет запрещен выезд за пределы России до явки в военкомат. Возможны ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, регистрацию ИП.

Кроме того, закон устанавливает, что повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается врученной другими способами.

МВД, ЦИК, ФНС, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды обязаны в электронном виде предоставлять нужные для ведения воинского учета данные о военнообязанных.

Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица организаций будут обязаны информировать граждан о вызовах военных комиссариатов при их поступлении, в том числе в электронной форме, обеспечивать возможность своевременной явки по повесткам.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что получать электронные повестки на сайте госуслуг военнообязанные могут уже в течение весеннего призыва на срочную службу. При этом депутат предположил, что в этот период рассылка будет проходить в тестовом режиме без введения обеспечительных мер.

Также сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев внес на рассмотрение в нижнюю палату законопроект, пожизненно запрещающий уклонистам от службы в армии занимать должности на госслужбе. Также депутат предлагает ограничить для уклонистов возможность избираться в представительные органы.