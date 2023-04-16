Депутат Госдумы раскрыл истинную цель создания реестра военнообязанных Депутат Госдумы Журавлев: реестр военнообязанных создан для защиты страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реестр военнообязанных граждан России создается для грамотного распределения задач на случай необходимости, заявил в беседе с URA.RU первый замглавы комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, каждый военнообязанный должен быть внесен в общую базу и иметь понятный статус, чтобы его по ошибке не заставили заниматься не своим делом.

Единый реестр военнообязанных создается для того, чтобы в случае необходимости наша страна смогла активно защищаться. Чтобы в суматохе компьютерщика не посадили в танк, а тракториста, наоборот, управлять беспилотником за планшет. У каждого должен быть понятный статус, учитывающий бронь, все возможные отсрочки, семейное положение, военно-учетную специальность, — отметил Журавлев.

Говоря об уклонистах, депутат заявил, что с ними не нужно церемониться. По мнению Журавлева, такие граждане должны быть лишены не только водительских прав, но и возможностей заниматься государственной деятельностью.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Как заявили в Минобороны, в ходе весеннего призыва в 2023 году военкоматы не будут заниматься «веерной» рассылкой электронных повесток гражданам призывного возраста. В ведомстве уточнили, что единый реестр учета создавался исключительно с целью упрощения коммуникации между военными комиссариатами и россиянами.