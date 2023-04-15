Минобороны России: «веерной» рассылки электронных повесток не будет

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В ходе весеннего призыва в 2023 году военкоматы не будут заниматься «веерной» рассылкой электронных повесток гражданам призывного возраста, заявил начальник управления ГОМУ ГШ ВС России Андрей Бирюков. По его словам, единый реестр учета создавался исключительно с целью упрощения коммуникации между военными комиссариатами и россиянами.

«Веерных» рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан прежде всего для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами, — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что теперь у россиян нет необходимости посещать военкоматы для уточнения или изменения данных воинского учета — это можно сделать в электронном виде через портал госуслуг.

Также представитель Минобороны отчитался о ходе проведения весеннего призыва в России. По его словам, повестки были высланы 52 тысячам граждан, из них около 50 уже явились в военкоматы. 21 тысяча россиян была призвана на военную службу, остальные 29 тысяч человек получили отсрочки от призыва.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.