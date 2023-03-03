Когда увеличат призывной возраст в армию: что говорят депутаты Глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев заявил, что призывной возраст могут повысить уже в осенний призыв 2023 года. Но это не точно

Фото: Министерство обороны РФ

Призывной возраст в России могут повысить уже в осенний призыв 2023 года, заявил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев. Предложение министра обороны Сергея Шойгу о повышении максимального возраста призыва в армию с 27 до 30 лет, а минимального — с 18 до 21 года, еще в январе 2022 года поддержал президент Владимир Путин. После этого с его активной поддержкой выступили и представители законодательной власти. Сначала даже звучали предположения, что 30-летних призовут уже этой весной. Однако никаких законодательных изменений до сих пор не произошло. О том, что сейчас говорят в парламенте об изменении возраста призыва — в материале NEWS.ru.

Что известно о сроках повышения призывного возраста в России?

Путин поддержал предложение Шойгу о повышении призывного возраста 21 декабря 2022 года. Уже на следующий день глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Фонтанке» заявил, что соответствующий законопроект может быть принять уже в весеннюю сессию нижней палаты (10 января 2023 года — 31 июля 2023 года). Причем инициатором, по его словам, может выступить как Минобороны, так и сами депутаты, если министерство обратится к ним с просьбой.

Позднее, в 12 января 2023 года Картаполов, упоминая весенний призыв в армию, который должен начаться 1 апреля, в интервью «Парламентской газете» заявил, что до этой даты каждый военкомат «должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования, а после — привести эти данные в соответствие с военным заданием». По его словам, весной в армию могут начать отправлять мужчин в возрасте от 18 лет (как раньше), но до 30 лет.

Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст, — объяснял политик и бывший заместитель Шойгу.

Фото: Министерство обороны РФ

Однако уже 16 января Картаполов в эфире телеканала РБК заявил, что, «скорее всего», весной повышать призывной возраст все же не станут. Сроки введения новых правил при этом он называть затруднился.

Другие парламентарии сейчас говорят о возможном введении новых норм к осеннему призыву (1 октября — 31 декабря). Так, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что поправки пока не вносились и весенний призыв будет проходить по обычным правилам. Если же законопроект будет внесен, к осеннему призыву поправки могут быть приняты. При этом он допустил, что инициатива от Минобороны может вообще не поступить в ГД.

В свою очередь глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев заявил, что разработка новых правил требует «тщательного, комплексного подхода», поэтому принять соответствующий документ и начать его применение до весеннего призыва «вряд ли возможно».

Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью, — сказал он.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с NEWS.ru сказал, что о сроках повышения призывного возраста сейчас говорить нельзя. По его мнению, «очень много факторов говорит о том, что повышение возможно, но есть и доводы против».

Мы ознакомились с предложениями министра обороны РФ, но пока никаких законодательных инициатив в комитет по обороне нет. Как поступит — будем рассматривать, — подчеркнул он.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Зачем в России хотят увеличить призывной возраст?

Идею о повышении призывного возраста, высказанную Сергеем Шойгу, сразу же поддержало большинство российских политиков. Например, Швыткин тогда объяснял, что таким образом Россия укрепит свою обороноспособность — «ребята пойдут в армию уже более осознанные, более зрелые, получившие определенную специальность на гражданке, получившие некоторое образование». Однако звучали и мнения против инициативы:

Не знаю, кто это выдумал. Я считаю, что это неправильно. 21 год — ни туда ни сюда, он [призывник] вуз еще не окончит. Но это еще не окончательное решение. Если увеличивают возраст призыва, то и предельный увеличивают, ясное дело. Но я не вижу в этом смысла, честно говоря, — говорил NEWS.ru член комитета ГД по обороне Виктор Соболев.

В свою очередь правозащитники говорили о негативных сторонах этой идеи. Так, глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова назвала инициативу «ретроградной».

Проблема не в возрасте, а в том, зачем они нужны, сколько они будут служить, как это скажется на экономической составляющей страны, как это скажется на демографии, не будет ли очередного отъезда, — говорила она NEWS.ru.

Координатор движения сознательных отказчиков от военной службы Елена Попова вовсе считает, что повышение призывного возраста не заставит 30-летних мужчин идти в армию: «Если человек не хочет идти в армию, он туда никогда не попадет».

В то же время руководитель отдела правового сопровождения клиентов компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко говорила, что новые правила, с одной стороны, позволят выпускникам ПТУ и колледжей поступать на высшее образование и получать отсрочку (сейчас они используют право на отсрочку при получении среднего образования, а получить высшее до армии уже не могут). С другой стороны, общее количество подлежащих призыву мужчин вырастет, потому что новые правила не позволят пользоваться отсрочками по учебе до достижения 28 лет, а потом получить военный билет или справку.